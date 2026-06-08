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台海防空壓力升 共軍對台前線換裝紅旗-16F

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

中國大陸據報已在對台前線部隊部署新型「紅旗-十六Ｆ」防空飛彈，並在實彈演訓中展現攔截能力。香港南華早報分析，該型系統被外媒指射程與性能較前代明顯提升，甚至有分析認為其部分能力可與美愛國者系統相提並論。

南華早報指，共軍罕見曝光東部戰區新型防空飛彈實彈測試畫面。大陸央視五日播出解放軍第七十三集團軍在戈壁大漠進行實戰化演訓，部隊自福建機動數千公里抵達考核場地，接收新型防空系統並實彈射擊，畫面顯示以輪式發射車成功攔截約五十公里外目標。儘管央視未明確公布型號，但裝備銘牌顯示「ＨＱ-十六Ｆ」，外型亦與紅旗-十六ＦＥ高度相似。

紅旗-十六系列是大陸研發中程防空導彈系統，其最新型號「紅旗-十六ＦＥ」最大攔截射程已從早期型號的四十公里增至一百六十公里。該系統可有效應對巡航導彈、戰術彈道導彈、無人機及固定翼戰機等多種空中目標。

南華早報分析，其射程已可與美軍愛國者ＰＡＣ-二相當，電子與反導能力則接近ＰＡＣ-三水準，但兩者技術路徑不同。ＰＡＣ-三採動能撞擊，紅旗-十六則以定向破片戰鬥部攔截目標。

負責接收裝備的解放軍第七十三集團軍，軍部駐地位於與台灣隔海相望的東南沿海城市廈門。外界普遍視該部隊為一旦台海爆發衝突時，執行對台作戰任務的前線主力。

美媒「軍事觀察」提及大陸對台海方向防空壓力上升，與美國向台灣提供海馬士火箭系統及ＡＴＡＣＭＳ彈道飛彈有關。文章認為相關武器可能針對福建沿海軍事設施與關鍵基礎建設，加劇區域防空與反制需求。

共軍 台海 解放軍 飛彈 愛國者

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