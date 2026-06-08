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時隔7年！習近平今訪平壤 要拉北韓回北京軌道

聯合報／ 編譯盧思綸、記者黃國樑謝守真／綜合報導
北韓領導人金正恩（左）去年9月出席中共九三閱兵，與中國國家主席習近平（右）會晤。路透
北韓領導人金正恩（左）去年9月出席中共九三閱兵，與中國國家主席習近平（右）會晤。路透

大陸國家主席習近平於八日至九日赴北韓國是訪問，是他時隔七年再度訪問平壤，也是他今年首次出訪。大陸官媒新華社稱，此訪將深化中朝傳統友誼，推動兩國關係與時俱進取得更大發展，強調中朝關係不會因國際風雲變幻而動搖。專家分析，中方希望藉此將近年靠攏俄羅斯的北韓重新拉回北京軌道；北韓領導人金正恩則希望爭取經濟援助與外交空間，並為未來可能重啟與美國對話累積籌碼。

美聯社報導，專家指出，中國對於金正恩與俄羅斯總統普亭日益密切的合作關係感到不安。前ＣＮＮ記者齊邁可表示，北韓近年大幅向俄羅斯靠攏，習近平此行的重要目標之一就是重新取得平衡。

美中關係專家李成賢（譯音）則認為，這趟訪問意在向外界傳達，任何涉及朝鮮半島安全秩序的調整都無法繞過中國。

外界也關注北京對北韓核武問題的態度是否出現變化。習近平出訪前夕，金正恩深具影響力的胞妹金與正表態，北韓核武計畫不容妥協。

北韓朝中社報導金與正六日的談話，她駁斥美方稱已在上月川習會上確認「半島無核化」目標的訊息，批評是美國散播假消息的伎倆。

她指稱北韓的擁核國家地位是絕不退縮的底線，不管有誰承認不承認，是不可爭辯的現實。

今年四月中國外交部長王毅訪問平壤後，中方聲明罕見未提及「朝鮮半島無核化」。李成賢認為，若習近平此次訪問後發布的官方聲明仍未提及無核化，將顯示北京已在實質上接受北韓擁核現實，並將其視為牽制美國戰略布局的一環。

對金正恩而言，此次會談則是鞏固外交空間的重要機會。北韓近年向俄羅斯派遣部隊與軍事物資，換取軍事技術與援助，但若想改善國內經濟與民生，仍高度依賴中國支持。

南韓前統一研究院院長高有煥表示，僅靠北韓自身資源，幾乎不可能提升人民生活水準，因此平壤需要北京提供更多經濟協助。

分析認為，雙方可能討論恢復中國赴北韓旅遊、啟用鴨綠江上一座長年閒置的新橋，以及推動中朝俄邊境地區經濟開發等議題。

金正恩也希望透過深化與中國合作，進一步擺脫國際孤立，並在未來與美國互動時取得更有利的談判地位。

外界也關注，金正恩在與中國、俄羅斯關係深化後，是否會重新與美國展開接觸。二○一九年，金正恩與川普的核談判因雙方對制裁解除條件談不攏而破局，此後雙邊對話一直停滯至今。金正恩在二○一八年新加坡川金會與二○一九年河內川金會前，也都曾先與習近平會晤，外界普遍解讀為藉此增加與美國談判時的籌碼。

平壤 北韓 習近平 金正恩 核武

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