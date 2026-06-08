隔了七年…習近平訪北韓 強調中朝友誼「不會因國際風雲變幻而動搖」

中共總書記習近平今（8）日起將對北韓進行兩天國是訪問，這是他時隔七年再次訪問北韓，也是今年首次出訪。中共官媒新華社昨（7）日刊文指，此訪將深化中朝傳統友誼，推動兩國關係與時俱進取得更大發展，強調中朝友誼「不會因國際風雲變幻而動搖」。

值得留意的是，朝鮮中央通訊社昨報導了朝鮮勞動黨中央委員會部長金與正6日發表的談話。金與正主要駁斥美方所謂已在上月川習會上確認半島無核化的訊息，她提及美國國務院發言人5日回答北韓媒體提問時表示，上個月在中美元首會晤時雙方確認了實現朝鮮「無核化」的共同目標；但她反駁稱，「這只不過是美國散播假訊息的慣用伎倆」。

新華社報導，此行將是習近平今年首次出訪，也是習近平時隔七年再度訪朝。繼2025年9月朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩訪陸並出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動後，兩黨兩國最高領導人將再次面對面會晤。

文章寫道，習近平對北韓進行國是訪問，必將推動中朝關係與時俱進取得更大發展，更好造福兩國和兩國人民，為中朝傳統友好注入新的時代內涵。

韓聯社此前評論，習近平將借此訪重申中朝友好關係，加強兩國戰略合作，並展示中方在解決韓半島問題上的影響力。習近平也可能向金正恩介紹中美、中俄領導人會談主要內容，並就今後應對方向交換意見。

川習會上月15日結束後，白宮曾在其「情況說明書」中表示，川普和習近平的峰會會談中重申了他們實現朝鮮半島無核化的共同目標。美貿易代表葛里爾接受ABC電視台訪問時表示，川普和習近平「一致認為，朝鮮半島的目標仍然是無核化」。

北韓當時未過多置喙，如今習近平出訪北韓前夕，卻先由北韓媒體在美對國務院提問，得到實現北韓無核化答案後，再由金與正出面痛批，似乎有假藉駁斥美方說法的方式，去堵習近平開口要北韓走向無核化的目的。