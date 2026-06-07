陸四艘大型公務船最小6600噸最大10000噸 今將抵達台灣東部海域執法

微信公眾號「海洋裝備與公務船資訊」發布消息指出，根據公開AIS信息顯示，由福建海事局滿載排水量達6600級的大型巡航救助船「海巡06」船、 廣東海事局10000噸級大型巡航救助船「海巡09」船、 東海航海保障中心7500噸級的深遠海大型專業海道測量船「海巡08」船和東海救助局8000噸大型專用救助船「東海救113」船組成的巡航編隊，已於6月6日從福建廈門啟航前往臺灣東部海域開展臺島以東海域 ，實施海上交通專項執法行動，今6月7日即可抵達相關海域。

新華社昨晚報導，6月6日，中國交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、 東海救助局開展「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，全面履行中國海上行政執法管轄權，增強深遠海巡航執法和重點水域交通管控能力，保障海上交通安全，維護國家權益。

報導並稱，這是針對日本和菲律賓單方面宣佈啓動中國台灣島以東「海域劃界談判 」、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。

而根據該公眾號，參與行動的這4個單位，都派出超大型海巡船、測量船或拖救航，最小的也有6600千噸，而最大的更達到1萬噸，顯示這一行動有備而來，而且是除軍艦外，外國任何公務船隻都難與其匹敵的執法船舶。

該公眾號指出，此前的6月1日， 中國海警局派出的由5000噸級中國海警2502「岱山」艦和3000噸級中國海警2304「白塔」艦組成的海警艦艇編隊已在中國台灣島以東海域的中國專屬經濟區內依法開展執法巡查多日。截至昨6日晚間22時許， 中國海警2502岱山艦艇編隊，仍繼續在臺灣省東部綠島以東約64海浬處以約2節的航速漂航巡查。

據公開資料，「海巡08」是中國首艘深遠海大型專業海道測量船，由大陸交通部東海航海保障中心營運管理。該船總長123.6米，排水量約7500噸，設計航速15節，最大航速16節，續航力18000海里。

「海巡09」輪則是由中國船舶集團所屬的701研究所設計，集海事巡航和救助一體，具備深遠海綜合指揮能力，是中國海上重要的巡航執法、應急協調指揮、及海上防污染指揮動態執法平台。被稱為中國最大海巡船。它於2019年5月開工建造，2021年1月12日正式列編。

8千噸的東海救113號救難船，它是大陸交通運輸部東海救助局所屬全天候大功率專業海洋救助船，據稱它的首航就是到台灣海峽執行值班待命任務。該船船長99公尺，寬15.2公尺，最大航速超過20節，可抗12級風浪，設有直升機停機坪和醫療室，長期部署在台灣海峽及福建沿海水域，承擔人命、環境和財產救助任務。

最特別的是，2011年4月29日起，「東海救113號」曾應台灣中華搜救協會邀請訪台11天，停靠過台中、高雄、花蓮及基隆等4港口，停靠時並開放民眾上船參觀。當時還隨船搭載兩岸媽祖神像，盼望除了搭起兩岸海上救難技術交流外，也順道進行兩岸祖文化交流。

不但如此，2014年8月，兩岸曾在福建馬尾與馬祖附近水域舉行海上聯合搜救演練，兩岸共動員約550人、33艘艦船及4架直升機，模擬兩岸直航客船與貨輪發生碰撞、造成人員落海及傷亡的緊急應變與醫療後送。演練科目中，台灣的救援直升機更在東海救113號輪邊進行繩降救生員的演練。

「海巡06」輪則是中國海事局所屬大型巡航救助船，總長128.6米，型寬16米，滿載排水量6600噸，最高航速23節，續航力10000海里，具備全球除南北極外海域航行能力。

滿載排水量6600噸的海巡06號。 取自福建海事公眾號

「海巡09」號是中國首艘萬噸級深遠海綜合指揮旗艦。 取自中國海事公眾號