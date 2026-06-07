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韓正會白羅斯總理：中方深化對白羅斯合作的決心堅定不移

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家副主席韓正當地時間6日與白羅斯總理圖爾欽（Aleksandr Turchin）會面。圖／取自新華社
大陸國家副主席韓正當地時間6日與白羅斯總理圖爾欽（Aleksandr Turchin）會面。圖／取自新華社

大陸國家副主席韓正6日與白羅斯總理圖爾欽（Aleksandr Turchin）會面時說，中國發展對白俄羅斯關係、深化對白國合作的決心堅定不移，並將一如既往支持白羅斯維護主權、安全和發展利益。雙方將持續推進「一帶一路」及中白工業園等重點合作項目，並在多邊機制中加強協調，共同維護全球南方利益與國際秩序穩定。

據大陸外交部網站消息，當地時間6月6日，韓正在白羅斯首都明斯克與圖爾欽會面。韓正說，近年來，在大陸國家主席習近平主和白羅斯總統盧卡申科的戰略引領下，中白關係保持高水平運行，各領域合作高質量推進，為兩國人民帶來實實在在的福祉。中方願同白方共同落實兩國元首重要共識，加強戰略溝通，賡續傳統友好，深化互利合作，推動中白關係不斷向前發展。

韓正表示，白羅斯是中國全天候全面戰略伙伴。中方發展對白關係、深化對白合作的決心堅定不移，將一如既往支持白方維護主權、安全和發展利益。他指出，雙方要以高質量共建「一帶一路」合作為引領，更好發揮中白政府間合作委員會等機制作用，紮實推進中白工業園等重點合作項目，不斷打造合作新亮點。

韓正還說，中方支持白羅斯在國際事務中發揮更大作用，願同白方在多邊機制和國際組織中密切協調配合，共同踐行真正的多邊主義，維護全球南方共同利益，為動盪的世界注入確定性。

在陸方通稿中，圖爾欽則說，中國是白俄羅斯的關鍵戰略合作伙伴。白方永遠是中國的好朋友、真朋友，將一如既往堅定支持中方維護自身核心利益，願同中方對接兩國發展戰略，深化農業、地方、科技等領域務實合作，做強中白工業園等標誌性項目，密切國際事務協作，不斷充實白中全天候全面戰略伙伴關係的內涵。

另，新華社指出，韓正6日在明斯克舉辦的中國—白羅斯產業與投資合作論壇開幕式上致辭，呼籲中方與白羅斯深化經貿和投資合作。韓正說，2025年中白雙邊貿易額已達到30多年前建交初期的近150倍。雙方合作旗艦項目中白工業園入駐企業達到178家，有力帶動當地經濟社會發展。他表示，中國將堅定推進高質量發展和高水平對外開放，為包括白羅斯在內的世界各國創造更廣闊的發展機遇。

報導稱，中國－白俄羅斯產業與投資合作論壇由大陸國際貿易促進委員會與中白工業園區、白俄羅斯國家投資與民營化署共同主辦。中白兩國政商界代表400餘人出席。

中方 大陸 盧卡申科

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