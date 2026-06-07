習近平將訪北韓會金正恩 中國官媒預熱訪問

中國國家主席習近平將於8至9日到北韓進行國是訪問。中國官方媒體已為此訪進行預熱，人民日報6日刊登中國駐北韓大使王亞軍的文章，指出習近平將與北韓領導人金正恩會晤，為雙邊關係擘畫藍圖。

5月中旬，習近平在北京分別會見到訪的美國總統川普（Donald Trump）、俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）後，據中共中央對外聯絡部日前宣布，習近平將對北韓進行國是訪問。

在訪問前夕，人民日報、新華社等中國官媒陸續發表描述中朝關係發展的文章。

王亞軍在人民日報撰文表示，這是習近平時隔7年再次對北韓進行國是訪問，也是今年首次出國訪問。2019年6月，習近平對北韓進行「具有重大歷史意義」的國是訪問，推動中朝關係向前發展。

王亞軍表示，近年來習近平與金正恩以多種形式保持密切戰略溝通。習近平強調，中朝是命運與共、守望相助的好鄰居、好朋友、好同志。站在新的歷史起點，習近平此訪將進一步豐富拓展「三好」重要內涵，推動中朝關係取得更大發展。

王亞軍又表示，今年是「中朝友好合作互助條約」簽訂65週年。當前國際地區形勢錯綜複雜，雙方要在國際和地區事務中密切戰略協作，維護兩國共同利益和地區和平穩定，為中朝關係發展提供堅實保障。

新華社5日發文表示，2018年以來，中國與北韓兩黨兩國最高領導人會晤6次，並以多種形式保持著密切溝通。今年是中國與北韓建交77週年，此次習近平「歷史性訪問」將為兩黨兩國關係發展擘畫新藍圖，為地區和平穩定繁榮作出新貢獻。