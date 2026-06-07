驅離行動升級 陸軍事專家：共軍驅離荷蘭艦首次啟用電子干擾設施

共軍近期通報，荷蘭海軍「德魯伊特」號護衛艦5月27日航經南海西沙群島周邊水域期間，艦載直升機一度升空進入相關海空域。解放軍南部戰區隨即出動艦機實施跟監與驅離，並採取語音警告及電子干擾等措施應對。大陸軍事專家分析，荷蘭海軍軍艦上個月在南中國海航行期間，中國首次啟用電子干擾設施驅逐荷蘭軍艦，與以往相比有重大升級。

央視新聞報導，大陸軍事評論員杜文龍6月6日分析，「這次驅離行動和以往相比有重大升級。」通過主動電子干擾，對方的通訊線路數據鏈、雷達系統都會陷入瞎子、聾子狀態，所以它的航向，包括行動都會受到重大影響，艦上的指揮官包括艦員會處於極度恐怖狀態。

荷蘭海軍「德魯伊特」號護衛艦5月27日航經西沙群島周邊水域，共軍南部戰區出動多艘056A與054A型導彈護衛艦，展開跟蹤監視與驅離行動。期間，共軍海軍631艦與626艦採取近距離外逼，對荷蘭軍艦實施驅離；553艦則對荷蘭NH-90艦載直升機進行無線電喊話警告。此外，共軍還出動掛載霹靂-10（PL-10）近距空空導彈的戰機升空警戒。

報導稱，荷蘭距離南海上萬公里，被視為域外國家，卻在相關海域活動引發關注。杜文龍分析認為，此類行動主要涉及多重考量。荷蘭是小國，海軍能力有限，僅有4艘護衛艦與4艘潛艇，在南海活動被視為提升存在感。

他進一步指出，當前台海、南海等議題持續升溫，相關海域已成為北約「亞太化」布局的重要節點之一，也與美方拉攏域外國家軍演有關。

他提到，對於這起事件，南部戰區通報以三個「嚴重」表述，包括嚴重侵犯中國領土主權和海空安全、嚴重違反國際法和國際關係基本準則，以及嚴重破壞南海和平穩定。

杜文龍並表示，此次通報措辭較以往更為強烈，主要原因在於荷蘭過去曾參與台海相關「自由航行」行動，被視為具有連續性挑釁特徵，而此次在南海甚至出現艦載直升機起降等行為，使性質進一步升級。

大陸軍事評論員張軍社則稱，「『德魯伊特』號離開菲律賓前往夏威夷群島的途中故意繞道到中國西沙群島實施挑釁行動，公然侵犯中方主權。該艦及艦載直升機非法侵入我方領海、領空，帶有明顯偵察試探意圖。」

另，央視新聞提到，荷蘭軍艦艦載直升機非法侵闖西沙領空，接續過航台灣海峽。共軍東部戰區5日晚間披露稱，荷蘭皇家海軍「德魯伊特」號護衛艦過航台灣海峽，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。