習近平睽違7年將訪北韓 新華社：推動中朝關係與時俱進取得更大發展

中共總書記習近平將於6月8日至9日對北韓進行兩天的國是訪問，這是他時隔7年再次訪問北韓，也是今年首次出訪。中共官媒新華社7日刊文指，此訪將進一步深化中朝傳統友誼，推動兩國關係與時俱進取得更大發展，強調中朝友誼「不會因國際風雲變幻而動搖」。

新華社報導，此情將是習近平今年首次出訪，也是習近平時隔7年再度訪朝。繼2025年9月鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩訪華並出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動後，兩黨兩國最高領導人將再次面對面會晤。習近平多次強調，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。

文章回顧，中朝往昔友誼由兩黨兩國老一輩領導人親手締造，在血與火的革命鬥爭中凝結淬煉，在社會主義建設歷程中持續深化，是兩黨、兩國、兩國人民共同的寶貴財富。「歷久彌堅金不換」，習近平高度評價這份深厚情誼。

文章提到，近年來，習近平與金正恩多次會晤，並通過函電等方式保持密切溝通，為兩黨兩國關係發展領航把舵，開啟中朝友誼嶄新篇章。雙方最高領導人的戰略引領，是中朝關係發展的最大政治優勢和最堅強保障。

文章說，習近平深刻揭示中朝弘揚傳統友好的必然邏輯，即「中朝友誼符合兩國人民心願，符合兩國根本利益，符合時代發展潮流，也是雙方著眼長遠大局作出的戰略選擇，不會因國際風雲變幻而動搖」。

文章強調，中朝地緣相親、文緣相通，各領域合作既有悠久傳統，也有深厚潛能。在兩黨兩國最高領導人引領下，中朝友好合作持續鞏固發展，為中朝傳統友誼注入新的生機活力。

文章還指，面對百年變局加速演進、國際形勢變亂交織，習近平明確指，「我願同總書記同志一道，指導雙方有關部門和地方落實好我們達成的重要共識，譜寫中朝友誼嶄新篇章，服務兩國社會主義建設事業，增進兩國人民福祉和友誼，為促進地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。」正如《中朝友誼之歌》表達的「我們有偉大的友誼，我們有共同的理想，把我們團結得無比堅強。」

文章最後寫道，習近平對北韓進行國是訪問，必將推動中朝關係與時俱進取得更大發展，更好造福兩國和兩國人民，為中朝傳統友好注入新的時代內涵。

韓聯社此前評論，習近平將借此訪重申中朝友好關係，加強兩國戰略合作，並展示中方在解決韓半島問題上的影響力。習近平也可能向金正恩介紹中美、中俄領導人會談主要內容，並就今後應對方向交換意見。