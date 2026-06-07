日菲啟動海域劃界談判 人民日報鐘聲：破壞亞太和平安寧的禍源

日本與菲律賓宣布啟動專屬經濟區海域劃界談判，大陸人民日報對此在今天出刊的報紙三版發表「鐘聲」評論員文章稱，亞太地區是和平發展的家園，絕非別有用心者謀取私利的棋盤。日菲兩國執意將陣營對抗引入地區，已成為破壞亞太和平安寧的禍源。文章敦促日方停止在軍事擴張的道路上越走越遠，並奉勸菲律賓不要把自己綁上其他國家的戰車。

文章稱，近期，日本與菲律賓加速捆綁，動作頻傳。從宣布啟動所謂海域「劃界談判」，到推進情報共享、防務裝備轉移和聯合演訓，日菲兩國正以「安全合作」為名，行製造陣營對抗、推高地區安全風險之實。這一系列消極動向，嚴重背離區域國家求和平、謀發展、促進合作的主流大勢，不僅引發地區各界人士的強烈擔憂，更遭到國際社會的普遍反對。

評論認為，日菲所謂「劃界談判」毫無法律依據，嚴重侵害中方海洋權益。此舉是日菲加強勾連、攪亂地區局勢的另一個危險步驟。

它稱，日菲擬議劃界的海域位於中國台灣島以東，根據中國國內法及包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，中國在該海域擁有專屬經濟區和大陸架。根據《聯合國海洋法公約》，海岸相向或鄰近國家間的專屬經濟區和大陸棚界限應由相關國家本著公平原則以協議劃定。涉及台灣以東海域劃界談判，必須有中方參與。日菲繞開中方，擅自啟動所謂劃界談判，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方已就此分別向日菲提出嚴正交涉，堅決反對此非法無效行為。

文章提到，在防務層面，日菲不斷強化捆綁體系。在馬可斯訪日期間，雙方同意正式啟動《軍事情報保護協定》談判，宣布將雙邊關係升級為全面戰略夥伴關係。特別惡劣的是，在今年的美菲「肩並肩」聯合軍演中，日本自衛隊公然在菲律賓境內發射了2枚88式岸基反艦飛彈。這是自二戰結束以來日本首次在境外發射進攻性飛彈。

文章批判道，日菲勾連、沆瀣一氣的行徑嚴重威脅區域和平與安全。一段時間以來，日本右翼勢力不斷突破戰後和平體制約束，從解禁殺傷性武器出口，到推進遠程打擊能力建設，再到借菲律賓拓展軍事存在、推進「印太戰略」落地，打著「安全合作」的幌子向海外派遣軍事力量。日本學者指出，當前日本的外交動作帶有明顯的陣營對抗邏輯，但這種二元對立思維已與當下現實世界脫節。

它指出，菲律賓曾深受日本軍國主義之害。二戰期間，日軍的殘酷殖民與大屠殺導致上百萬菲律賓人死於砲火與飢荒。如今，菲政府不顧歷史殷鑑，與日本加速捆綁，甚至主動迎合日本「新型軍國主義」行徑，是典型的地緣投機行為。菲方這種短視做法，正將自身推向極度危險的境地。

評論最後稱，日菲兩國堅持將陣營對抗引入地區，成為破壞亞太和平安寧的禍源。敦促日方正視歷史、謹慎行，停止在軍事擴張的道路上越走越遠。同時，也奉勸菲方順應地區和平發展的大勢，不要把自己綁上其他國家的戰車。任何挑起對抗、破壞地區穩定的行徑，終將遭到區域國家和國際社會的同聲唾棄。