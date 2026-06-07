聽新聞
0:00 / 0:00
兩岸動物交流 蔣萬安：大家都歡迎 沈伯洋：中國恐有政治前提
民進黨台北市長參選人沈伯洋接受本報專訪表示，最想拜會城市是中國首都北京，「首都對首都」交流。沈昨再表示，若赴陸要緊張的是北京，因為北京已經制裁他了。台北市長蔣萬安昨反酸，民進黨不是說只要和對岸交流就會有滲透的破口嗎？
至於蔣市府質疑，沈伯洋曾稱雙城論壇是滲透破口，小貓熊也是滲透破口？沈直呼「小貓熊真的是有夠無辜」，如果只要做動物跟保育交流，跟每一個國家都可以，問題是北市跟中國做，可能有政治前提，所以要關懷的是這個政治前提是什麼，而不是問小貓熊到底有什麼問題。
蔣萬安昨被問及綠營質疑動物交流有政治風險，蔣回應，他有看到小貓熊的照片，真的非常可愛，相信大家很歡迎牠們到來。
北市府大陸小組昨表示，沈伯洋曾說雙城論壇是造成滲透的破口，如今想要出訪對岸交流，是否表示已轉念？請沈委員公開說明更正，不要讓基層公務人員寒心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。