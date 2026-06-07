兩岸動物交流 蔣萬安：大家都歡迎 沈伯洋：中國恐有政治前提

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受本報專訪表示，最想拜會城市是中國首都北京，「首都對首都」交流。沈昨再表示，若赴陸要緊張的是北京，因為北京已經制裁他了。台北市長蔣萬安昨反酸，民進黨不是說只要和對岸交流就會有滲透的破口嗎？

至於蔣市府質疑，沈伯洋曾稱雙城論壇是滲透破口，小貓熊也是滲透破口？沈直呼「小貓熊真的是有夠無辜」，如果只要做動物跟保育交流，跟每一個國家都可以，問題是北市跟中國做，可能有政治前提，所以要關懷的是這個政治前提是什麼，而不是問小貓熊到底有什麼問題。

蔣萬安昨被問及綠營質疑動物交流有政治風險，蔣回應，他有看到小貓熊的照片，真的非常可愛，相信大家很歡迎牠們到來。

北市府大陸小組昨表示，沈伯洋曾說雙城論壇是造成滲透的破口，如今想要出訪對岸交流，是否表示已轉念？請沈委員公開說明更正，不要讓基層公務人員寒心。