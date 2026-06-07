上海小貓熊抵台 北市動物園：兩岸同為瀕危保育貢獻

上海市立動物園的一公一母的小貓熊到台北市立動物園後，園內現在共有十二隻小貓熊，包含七公五母，增加多樣性新血緣。至於外界關注的大貓熊繁衍，園方表示，台灣以外的大貓熊個體所有權均屬於中國大陸，繁殖需跟陸方協商、取得共識，不過兩岸關係並非永遠停滯不變，未來仍可秉持善意看待。

市立動物園表示，小貓熊（Red Panda）是國際自然保育聯盟紅色名錄的瀕危物種，前年雙城論壇北市與上海市簽交流合作備忘錄，其中包含動物園間的「動物交換」、「發展專業」與「人員交流」，期望一起為動物園域外瀕危物種保育做出貢獻。

動物園指出，上海動物園的二隻年輕小貓熊，公三歲、母二歲，抵達北市動物園後狀況一切良好，雄性小貓熊進檢疫室即到處嗅聞很快就吃東西，雌性小貓熊則非常謹慎害羞觀望新環境。

動物園說，小貓熊們將在檢疫套房住上一個月，檢疫期滿後前往溫帶動物區，期待透過引入新血緣，維持健康的族群數量、年齡結構及其遺傳多樣性，共同為動物園域外保種的任務努力。

外界關心大貓熊繁衍計畫，在團團過世後，剩下廿一歲圓圓和十二歲圓仔、五歲圓寶，若無引進公熊或是冷凍精子，恐將成為在台「末代」大貓熊，未來需透過兩岸合作，才有機會繁衍。