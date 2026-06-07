聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／北京步步進逼 我應速拿出行動

聯合報／ 本報記者陳言喬

本報記者陳言喬

近來南海台海局勢有升溫之勢，大陸海警船與我海巡船艦在東沙島水域對峙數十小時；為因應日菲的合謀，大陸宣布到台灣東部海域展開海上交通專項執法。面對我周遭水域出現的新危機，政府不應只是口頭宣示，而應盡速拿出實際行動因應。

先說東沙水域，大陸海警船「三五○一艦」強闖我東沙島禁限制水域已不是一天兩天，昨天更首見海警船與調查船同時進入東沙水域調查水文。

大陸海警「三五○一」艦滿載排水量近六千噸，部署南海海區，是大陸五千噸級的大型海巡艦艇，近半年來已多次到東沙水域巡航，包括一月間，圍繞東沙島巡航超過卅七小時；五月廿三日圍繞東沙水域卅四小時，我台中艦曾前往攔截；昨天更是首度與調查船進入東沙水域。這是大陸海警船繼突破金門禁限制水域後，宣稱在東沙島禁限制水域突破的新例。

大陸海警船規模全球數一數二，一千噸級以上艦艇有一百五十至一百九十艘之間，是全球規模最大的海上執法力量之一。三千噸級以上的中型主力海警船超過‌七十艘。還有二艘排水量達一點二萬噸的萬噸級海警船。

大陸海警數量與噸位輾壓周遭鄰國，不僅台灣無法招架，日本或菲律賓也難以抗衡。大陸外交部曾言菲律賓「每挑釁一分，大陸的反制更強一步」。每當菲律賓對南海仁愛礁、黃岩島（民主礁）有動作時，大陸的海警船或海空戰備警巡就上來，大陸接連宣布黃岩島領海基線，設立黃岩島國家級自然保護區，現在連菲律賓的漁民都進不去了。

日本也是，當年日本將釣魚台「國有化」，大陸海警就在釣魚台常態化巡航，日本海上保安廳二○二五年的統計顯示，大陸海警船全年在釣魚台周邊的航行天數達三五七天，已是全年全時態的管控。

台灣管控的水域近年也面對大陸的步步進逼，二○二二年八月美眾議長裴洛西訪台後，海峽中線從此不見；二○二四年二月發生「金門快艇翻覆事件」，金門禁限制水域遭大陸海警突破；二○二四年五月，賴總統就職後，大陸聯合利劍A環台軍演，大陸海警首度駛入台灣東邊水域。

如今，日菲合謀除引來大陸海警岱山艦編隊前往巡航。大陸交通部更將到台灣東部海域展開海上交通專項執法，未來可能變成另一個大陸海警常態化巡航的新水域，取代我海巡的職守範圍，侵蝕我水域管轄權，面對我東部水域的情勢變化，我政府不能僅口頭宣示，應拿出具體行動，強化護航決心。

南海 東沙 台海

延伸閱讀

台海衝突！陸海警船闖東沙 與我對峙

反制日菲第二彈 大陸交通部今至台灣東部海域「海上交通專項執法」

大陸反制日菲再到台灣東部海域執法 陸委會：ROC權利不容任何侵犯

日菲海域談判 陸委會副主委：我國主權與漁權絕不受其影響

相關新聞

大陸反制日菲再到台灣東部海域執法 陸委會：ROC權利不容任何侵犯

大陸交通部組織海事系統，6日開展「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，宣稱這是「全面履行我國海上行政執法管轄權」，也是反制日本和菲律賓單方面宣布啟動「中國台灣島」以東「海域劃界談判」。陸委會回應指出，中華民國領海及經濟海域的權利不容任何國家侵犯，並對岸「無端生事」，我方絕不接受。

反制日菲第二彈 大陸交通部今至台灣東部海域「海上交通專項執法」

日本與菲律賓5月底宣布啟動海域劃界談判，北京反彈激烈，在大陸海警1日宣布岱山艦編隊當天在台灣島東部海域依法展開執法巡查後，大陸交通部6日組織海事系統，開展「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」。

曾多次參加涉台活動 北京市政協主席魏小東落馬

中共中央紀委國家監委6日通報，北京市政協主席魏小東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。魏小東不僅是今年第30位落馬的中共中管幹部，也成為近期首位被查的省級政協主席，他先前曾參加多場在北京舉辦的涉台交流活動。

東沙挑釁 陸海警海調船首度聯手硬闖

中國大陸海警船、海洋調查船接連闖入東沙水域，海巡署昨表示，大陸海警船「三五○一」艦前日上午八時進入台灣東沙限制水域，海巡「巡護九號」全程監控並廣播驅離，前天下午近二時由「彰化艦」接替監控，至昨晚六時許海警船才駛離。昨天上午六時許，海巡也偵獲中國「海絲路六號」海洋調查船闖進東沙水域，這也是首見中國調查船聯手海警船闖入我方水域。

反制日菲 陸展開台灣東部海上執法

日本與菲律賓上月底宣布啟動海域劃界談判，涉及台灣東部海域，北京反彈激烈。繼大陸海警一日宣布岱山艦編隊當天在台灣島東部海域依法展開執法巡查後，大陸交通部昨天宣布組織海事系統，開展「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，再度宣示其所謂「海上行政執法管轄權」。

新聞眼／北京步步進逼 我應速拿出行動

本報記者陳言喬

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。