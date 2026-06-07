新聞眼／北京步步進逼 我應速拿出行動

本報記者陳言喬

近來南海、台海局勢有升溫之勢，大陸海警船與我海巡船艦在東沙島水域對峙數十小時；為因應日菲的合謀，大陸宣布到台灣東部海域展開海上交通專項執法。面對我周遭水域出現的新危機，政府不應只是口頭宣示，而應盡速拿出實際行動因應。

先說東沙水域，大陸海警船「三五○一艦」強闖我東沙島禁限制水域已不是一天兩天，昨天更首見海警船與調查船同時進入東沙水域調查水文。

大陸海警「三五○一」艦滿載排水量近六千噸，部署南海海區，是大陸五千噸級的大型海巡艦艇，近半年來已多次到東沙水域巡航，包括一月間，圍繞東沙島巡航超過卅七小時；五月廿三日圍繞東沙水域卅四小時，我台中艦曾前往攔截；昨天更是首度與調查船進入東沙水域。這是大陸海警船繼突破金門禁限制水域後，宣稱在東沙島禁限制水域突破的新例。

大陸海警船規模全球數一數二，一千噸級以上艦艇有一百五十至一百九十艘之間，是全球規模最大的海上執法力量之一。三千噸級以上的中型主力海警船超過‌七十艘。還有二艘排水量達一點二萬噸的萬噸級海警船。

大陸海警數量與噸位輾壓周遭鄰國，不僅台灣無法招架，日本或菲律賓也難以抗衡。大陸外交部曾言菲律賓「每挑釁一分，大陸的反制更強一步」。每當菲律賓對南海仁愛礁、黃岩島（民主礁）有動作時，大陸的海警船或海空戰備警巡就上來，大陸接連宣布黃岩島領海基線，設立黃岩島國家級自然保護區，現在連菲律賓的漁民都進不去了。

日本也是，當年日本將釣魚台「國有化」，大陸海警就在釣魚台常態化巡航，日本海上保安廳二○二五年的統計顯示，大陸海警船全年在釣魚台周邊的航行天數達三五七天，已是全年全時態的管控。

台灣管控的水域近年也面對大陸的步步進逼，二○二二年八月美眾議長裴洛西訪台後，海峽中線從此不見；二○二四年二月發生「金門快艇翻覆事件」，金門禁限制水域遭大陸海警突破；二○二四年五月，賴總統就職後，大陸聯合利劍A環台軍演，大陸海警首度駛入台灣東邊水域。

如今，日菲合謀除引來大陸海警岱山艦編隊前往巡航。大陸交通部更將到台灣東部海域展開海上交通專項執法，未來可能變成另一個大陸海警常態化巡航的新水域，取代我海巡的職守範圍，侵蝕我水域管轄權，面對我東部水域的情勢變化，我政府不能僅口頭宣示，應拿出具體行動，強化護航決心。