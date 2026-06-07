反制日菲 陸展開台灣東部海上執法

日本與菲律賓上月底宣布啟動海域劃界談判，涉及台灣東部海域，北京反彈激烈。繼大陸海警一日宣布岱山艦編隊當天在台灣島東部海域依法展開執法巡查後，大陸交通部昨天宣布組織海事系統，開展「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，再度宣示其所謂「海上行政執法管轄權」。

新華社昨晚消息，當日大陸交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局開展「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，全面履行大陸「海上行政執法管轄權」，增強深遠海巡航執法和重點水域交通管控能力，保障海上交通安全，「維護國家權益」。

報導稱，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動「中國台灣島」以東「海域劃界談判」、「嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動」。

但至截稿，陸方尚未公布參與此次行動的海事、救助船的名稱與數量。

五月廿八日，日菲聯合聲明宣布啟動海域劃界談判，涵蓋專屬經濟海域與大陸架等，我政府起初表示「肯定」，後在各方壓力才改稱將請日菲在談判過程不應損及台灣利益，但政府並未有具體作為強硬要求日菲回應我方關切。大陸則以反制日菲為由，首度由海警岱山艦編隊到台灣東部獨立執法巡航。

公開資料顯示，昨天是大陸海事部門首度公開到台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」。與大陸海警部門負責海上維權執法、歸屬中共中央軍委管轄不同，海事局負責水上交通安全與船舶登記等行政事務，由大陸交通部管理。此前海事部門對台行動集中在西部海域，如去年十二月首次「台灣淺灘海域搜救應急演練」，隨後並開展「台灣海峽中部海域專項執法行動」。二○二四年三月底曾在台灣海峽西側水域開展「聯合巡航」、八月「台灣海峽海上巡航執法行動」。

陸委會表示，中華民國領海及經濟海域的權利不容任何國家侵犯，對岸無端生事，我方絕不接受。我海巡署已密集監控，並以實際行動堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全，請國人放心。

陸委會副主委沈有忠昨天在一場座談會表示，「台灣與日菲間皆有既有協議，我國主權與漁權絕不受其影響」。真正對台構成威脅的，是中共企圖藉此議題，藉機擴大海警行動範圍與軍機艦擾台。