東沙挑釁 陸海警海調船首度聯手硬闖

中國大陸海警船、海洋調查船接連闖入東沙水域，海巡署昨表示，大陸海警船「三五○一」艦前日上午八時進入台灣東沙限制水域，海巡「巡護九號」全程監控並廣播驅離，前天下午近二時由「彰化艦」接替監控，至昨晚六時許海警船才駛離。昨天上午六時許，海巡也偵獲中國「海絲路六號」海洋調查船闖進東沙水域，這也是首見中國調查船聯手海警船闖入我方水域。

海巡署指出，大陸海洋調查船昨上午於東沙島東南方三十二點七浬，航入東沙水域，海巡署立即增派高雄艦馳援，搭配東沙分隊CP-1025艇及CP-1082艇全力應處。

海巡署指出，「海絲路六號」是繼上月七日、十五日大陸「同濟號」科研船兩度在鵝鑾鼻東南方廿九浬、花蓮東方卅三浬外海非法投放科學儀器後，對岸調查船再度進入我國水域；這也是大陸海警船與調查船首度在東沙水域同時挑釁。

大陸海警船「三五○一」艦。記者廖炳棋／翻攝

據悉，艦艇廣播驅離「三五○一」艦時，大陸海警船宣稱「中國海警三五○一艦正在開展執法活動，請不要干擾我執行任務。你方應該認清民族大義，台灣前途在於國家統一，台胞福祉繫於民族復興。煽動兩岸對抗、妄圖挾洋自重的人和勢力，不明大義、不得人心。請你們充分認清天下大勢和民族大義，不要誤判形勢」。

彰化艦隨即回嗆「你們未經許可進入台灣水域，你們的行為恰好證明中國的和平是一個騙局，國際社會不會支持你們，請你們不要破壞和平，應該回去爭取民主，這才是你們報效國家正確的方法，現在請你立即轉向，盡速離開台灣水域，否則我方將依法採取必要行動」。

昨晚六時，「三五○一」艦駛離東沙水域，脫離雷達監控，海巡艦艇則持續驅離海調船中。合計大陸海警「三五○一」艦侵擾東沙水域約卅四小時。

海巡署強調，中國海警及調查船侵擾東沙水域，製造其對東沙水域擁有「管轄權」假象，既破壞台海和平穩定現狀，也是兩岸及區域情勢的麻煩製造者，海巡署予以強烈譴責。