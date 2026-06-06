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大陸反制日菲再到台灣東部海域執法 陸委會：ROC權利不容任何侵犯

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會6日晚間回應大陸交通部組織旗下海事系統到台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，抨擊對岸無端生事。記者張鈺琪／攝影
陸委會6日晚間回應大陸交通部組織旗下海事系統到台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，抨擊對岸無端生事。記者張鈺琪／攝影

大陸交通部組織海事系統，6日開展「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，宣稱這是「全面履行我國海上行政執法管轄權」，也是反制日本菲律賓單方面宣布啟動「中國台灣島」以東「海域劃界談判」。陸委會回應指出，中華民國領海及經濟海域的權利不容任何國家侵犯，並對岸「無端生事」，我方絕不接受。

針對陸方最新舉措，陸委會以書面回應媒體詢問指出，中華民國領海及經濟海域的權利不容任何國家侵犯，對岸無端生事，我方絕不接受。

陸委會表示，我海巡署已密集監控，並以實際行動堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全，請國人放心。

稍早新華社於晚間公布，大陸交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局開展「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，「全面履行我國海上行政執法管轄權」。

日本與菲律賓5月28日發表聯合聲明，宣布兩國將就「劃定兩國專屬經濟區（EEZ）和大陸架的海洋邊界」啟動正式談判，此舉引起北京高度不滿，而我外交部第一時間則予以肯定，此後才改口要求不應損害台灣利益，日本每日新聞隨後披露「日本拒絕台灣要求就與菲律賓海域劃界談判進行協商」，但外交部則澄清我國未向日本或菲律賓提出加入雙方劃界談判之要求。

陸委會 菲律賓 日本

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