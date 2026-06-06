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反制日菲第二彈 大陸交通部今至台灣東部海域「海上交通專項執法」
日本與菲律賓5月底宣布啟動海域劃界談判，北京反彈激烈，在大陸海警1日宣布岱山艦編隊當天在台灣島東部海域依法展開執法巡查後，大陸交通部6日組織海事系統，開展「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」。
據新華社，6月6日，大陸交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局開展台灣島東部海域海上交通專項執法行動，「全面履行我國海上行政執法管轄權」，增強深遠海巡航執法和重點水域交通管控能力，保障海上交通安全，「維護國家權益」。
消息指出，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動「中國台灣島」以東「海域劃界談判」、「嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動」。
陸方並未公布參與此次「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」中的海事船隻的數量。
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