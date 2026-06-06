曾多次參加涉台活動 北京市政協主席魏小東落馬

中共中央紀委國家監委6日通報，北京市政協主席魏小東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。魏小東不僅是今年第30位落馬的中共中管幹部，也成為近期首位被查的省級政協主席，他先前曾參加多場在北京舉辦的涉台交流活動。

公開資料顯示，魏小東生於1961年5月，是福建漳州人，1983年8月參加工作，曾任人事部地方機構編制司三處副處長，中央編辦三司三處處長，一司副司長，綜合司副司長、司長，二司司長，四司司長，河南省洛陽市委副書記，鶴壁市委副書記、市長、市委書記，商丘市委書記，中央編辦副主任，北京市委常委、組織部部長，市人大常委會副主任，市總工會主席。2021年8月升任北京市政協黨組書記，2022年1月當選北京市政協主席。

過去極罕有北京市政協主席任內落馬的紀錄，北京市政協官網6日已將魏小東簡歷自「本屆政協領導」欄位上給撤下。魏小東最後一次出席公開活動，是5月27日參加北京市政協舉辦的「港澳委員、港澳台僑和對外友好工作顧問專項視察考察活動」。5月26日至29日，他也跟隨大陸全國政協副主席王勇率領的政協調研組，圍繞加快建設新型能源體系赴甘肅調研。目前北京市政協網站、大陸全國政協網站上，他的大部分活動消息、專訪報導都已被撤下、刪除。

作為北京市政協主席，魏小東近年多次參加公開的涉台活動並發表相關談話。例如，2024年10月首屆海峽兩岸中華文化峰會開幕時，他指出，北京市將繼續發揮首都優勢，秉持「兩岸一家親」理念，進一步為台灣同胞來京投資興業、旅遊觀光、求學創業創造更好環境。

2024年4月魏小東也曾與立法院國民黨團總召傅崑萁一行舉行會晤，當時魏小東表示，近年來，京台交流合作不斷邁上新臺階，合作水準不斷提升。我們將持續鼓勵支持京台民眾深化交流交往，努力為台胞來京學習生活、就業創業創造良好條件。歡迎更多台灣同胞來到北京，共同見證中華民族偉大復興歷史進程。

今年1月底北京市政協會議上，魏小東代表市政協常委會所做的工作報告指出，市政協服務國際交往和擴大開放，「圍繞港澳台僑同胞和外國人證件使用便利化等積極獻計出力」。另外還與「台籍代表人士座談交流」，圍繞海外華僑華人關注問題聽取意見。

綜合財新與港媒點新聞消息，魏小東是今年以來中共中紀委公開通報落馬的第30名中管幹部。加上被立案審查調查的中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，今年以來中共反腐已打32「虎」。

另據北京日報，6月6日下午，北京市委書記尹力主持召開常委會議，通報魏小東涉嫌嚴重違紀違法接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查的有關情況。會議指出，北京市委堅決擁護黨中央決定。會議強調，要保持對黨絕對忠誠，牢記「看北京首先要從政治上看」，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，「努力鍛造與首善之區相匹配的政治忠誠和政治能力」。始終保持清醒頭腦，堅決防止「七個有之」，堅決清除「兩面人」。要以案為鑒，舉一反三，查堵漏洞，著力剷除腐敗滋生的土壤和條件。