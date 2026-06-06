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時隔7年罕見訪平壤！紐時指習近平需要拉攏金正恩 習金會重點一次看

中央社／ 北京5日綜合外電報導
中國領導人習近平上次訪北韓時，獨裁者金正恩正深陷制裁困境，與美國核談判也以失敗告終。新華社
中國領導人習近平上次訪北韓時，獨裁者金正恩正深陷制裁困境，與美國核談判也以失敗告終。新華社

中國領導人習近平上次訪北韓時，獨裁者金正恩正深陷制裁困境，與美國核談判也以失敗告終。時隔近7年再訪平壤，他將面對與俄羅斯結盟後國家經濟擺脫孤立、底氣大增的金正恩。

習近平將於8至9日對北韓進行國是訪問。「紐約時報」報導，預計習近平將利用兩天高峰會展現兩國作為盟友、共同對抗西方的統一陣線。但分析指出，中國同樣希望藉此重申對這個越來越向俄羅斯靠攏的鄰國的影響力。金正恩則會希望不再被視為中國的小夥伴，並且可能利用與俄羅斯日益緊密關係向北京爭取經濟讓步。

若北韓能夠成功在兩大鄰國間維持平衡，金正恩推進核武計畫時或許會更加有恃無恐。這可能會破壞區域穩定，因為中國強化軍力之舉已經令美國的區域盟友引以為憂，擔心華府因伊朗戰爭而消耗資源，是否有能力履行防衛承諾。以下是這次習金會的看點：

●彰顯團結不得不拉攏金正恩

習近平可能利用這次罕見的會面機會向世界重申，北韓仍然依賴中國，北京絕不可能被邊緣化。

這與習近平塑造中國成為與美國平起平坐超級大國的努力一致。北京急於向外界證明，不管是對伊朗開戰，還是對盟友和對手加徵關稅，華府四處播撒混亂之際，北京才是世界的穩定力量。

美國前總統拜登政府任內擔任副國務卿的康貝爾（Kurt Campbell）表示：「習近平試圖表明，他與威權陣營成員之間的關係，比川普總統與其民主夥伴之間的關係更為融洽。」

但習近平這次罕見出訪也反映出，他同樣需要拉攏金正恩。

平壤與莫斯科2024年重啟冷戰時期的共同防禦承諾，減輕它對北京的依賴。俄羅斯以北韓急需的石油、糧食和武器技術作為回報，換取平壤為烏克蘭戰爭送出軍隊和彈藥。這讓中國頗為頭疼，它希望繼續對北韓保持影響力，以約束其難以捉摸的行為，確保邊境穩定。

亞洲協會（Asia Society）資深研究員、東北亞歷史學家魯樂漢（John Delury）表示：「毫無疑問，中國對於北韓與俄羅斯關係日益緊密感到擔憂。這次訪問有助於在一定程度上緩解這種趨勢，也是習近平重新發揮影響力的一種方式。」

●金正恩運勢正順

就在幾年前，金正恩處境一度十分艱難。2019年美國總統川普退出核談判，使得北韓解除制裁的希望化為泡影。隔年為因應新冠疫情，他關閉國境，直接凍結北韓與中國的貿易，使北韓進一步陷入孤立。中國是北韓獲取商品和外匯的主要來源。

但金正恩的命運不僅隨著疫情緩解迎來轉機，更因俄羅斯在烏克蘭戰爭中的困境而改變。他強化與莫斯科的關係，重新調整此前嚴重偏向中國的外交政策，向莫斯科提供武器和軍隊；俄羅斯則以數十億美元石油、糧食、武器技術及其他援助回報。

習近平可能會提醒金正恩，中國仍然是北韓主要援助國。今年3月，中國恢復北京與平壤間的列車服務和航班。

儘管如此，金正恩想要的更多。旅遊業是北韓少數未受聯合國制裁限制的行業之一，他已經投資建設海濱度假村和山間溫泉，目的是吸引中國遊客。

●川普和核武問題籠罩習金會

圍繞著這場峰會的一個未解疑問是，習近平是否會對金正恩施壓，或是會施加什麼樣的壓力，以促使北韓與美國接觸。自從重返白宮以來，川普已經多次發出信號，表示希望與金正恩再次舉行峰會。

川普可能已經要求習近平在平壤期間代為傳遞訊息。然而，金正恩依然立場堅定，堅稱只要將北韓的核計畫擺上談判桌，他就拒絕與華府進行任何對話。

北京和莫斯科多年來與華府有著遏制北韓核計畫這一共同目標。在2016年和2017年聯合國安全理事會對平壤實施全面制裁時，兩國都與美國一同投下贊成票。

但兩年前，普丁與北韓簽署防務協議並向其提供俄羅斯軍事技術援助，似乎對這一核武器計畫予以默許。

據估計，北韓已經擁有50枚核彈頭，但仍在尋求先進技術，研製能夠運載這些武器的洲際彈道飛彈。

分析指出，中國官方立場上反對北韓成為核國家，擔心這會促使南韓等美國盟友尋求擁有自己的核武庫。但近來中國的立場有所轉變，反映出渴望改善對平壤關係。還有一種逐漸形成的共識認為，擁有核武的北韓能對華府和首爾形成制衡。

去年9月習近平和金正恩在北京會晤時，兩國政府的官方聲明中均未提及朝鮮半島無核化的問題，而這在過去多年裡一直是標準官方措辭。

平壤 習近平 金正恩 北韓 北京 俄羅斯

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