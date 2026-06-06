又1正部級高官落馬！北京市政協主席魏小東被查 涉嚴重違紀違法

中國國家主席習近平將今年首次出訪給了北韓領導人金正恩，看在部分美媒的眼裡，認為習近平時隔七年再訪北韓的目的，意在彰顯團結，為展現他與威權陣營成員之間的關係比美國總統川普與其民主夥伴之間關係更為融洽，習近平不得不拉攏金正恩。而北京也急於藉習近平此次訪問向外界證明：當華盛頓四處播撒混亂，北京才是世界的穩定力量。

2026-06-06 14:30