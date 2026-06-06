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又1正部級高官落馬！北京市政協主席魏小東被查 涉嚴重違紀違法
中國官場又一名正部級高官落馬，中共中央紀委國家監委官網今天公布，北京市政協黨組書記、主席魏小東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。
綜合陸港媒報導，65歲的魏小東為福建漳州人，長期任職於勞動人事部、中央機構編制委員會辦公室。2010年空降河南，擔任洛陽市委副書記，曾任鶴壁市長、市委書記、商丘市委書記。
2016年，魏小東出任中央機構編制委員會辦公室副主任，翌年擔任北京市委常委、組織部部長、市人大常委會副主任等職；2021年擔任北京市政協黨組書記，2022年當選北京市政協主席。
魏小東被查的原因目前不明。今年以來，中共已公開通報約30名副部級以上高官落馬，所涉領域包括金融、能源、菸草、醫療、公安等系統。
有分析表示，中共此輪高壓整肅與明年21大前的人事布局有關。北京正試圖在21大前重新清理地方官場與各系統的利益網絡，提前完成權力洗牌與政治站隊。
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