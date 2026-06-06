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羅馬尼亞議員訪台晤賴總統 中國使館批違反一中政策

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
羅馬尼亞眾議員穆拉魯（Alexandru Muraru）日前赴台出席由公元兩千論壇基金會主辦的民主合作論壇，在參與論壇期間也有和賴清德總統會面。圖／取自穆拉魯臉書
羅馬尼亞眾議員穆拉魯（Alexandru Muraru）日前赴台出席由公元兩千論壇基金會主辦的民主合作論壇，在參與論壇期間也有和賴清德總統會面。圖／取自穆拉魯臉書

羅馬尼亞眾議員穆拉魯日前赴台參加由公元兩千論壇基金會主辦的「民主合作論壇」，並與賴清德總統會面。中國駐羅馬尼亞大使館6日發表聲明批評其訪台違反羅方奉行的一中政策，指其公開言論為台獨主張背書，對此表示嚴重關切與堅決反對。

穆拉魯（Alexandru Muraru）除為羅馬尼亞議員外，也擔任對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席。他於當地時間6月3日在其社群媒體發文表示，他赴台出席由公元兩千論壇基金會主辦的民主合作論壇，分享羅馬尼亞面臨的民主挑戰，包括俄羅斯對歐洲日益加劇的混合戰、假訊息與宣傳活動，以及持續試圖加劇民主社會分裂的各種行動。

穆拉魯在另一則發文寫道，他在參與論壇期間也有和賴清德總統會面，並指「令我印象深刻的是，在我們的交談中，台灣總統非常了解羅馬尼亞的情況，以及為了讓雙邊關係正式化所做的努力」。

中國駐羅馬尼亞大使館6日於微信公眾號發布「中國駐羅使館發言人就台灣問題發表談話」指出，穆拉魯竄訪台灣，已經違反羅官方政策。他回到羅馬尼亞後還公開發表錯誤言論，替台灣民進黨當局的台獨分裂主張代言。我們對此表示嚴重關切和堅決反對。

該聲明表示，1949年，羅馬尼亞同中華人民共和國建立外交關係。一個中國原則成為雙邊關係的政治基礎。正像羅馬尼亞的一個省或一個地區不能以任何理由從國家分裂出去一樣，台灣也不能以任何理由從中國分裂出去。穆拉魯公然干涉中國內政，為台獨張目，不僅違背外交常識，也令人懷疑他是否真正在為羅馬尼亞的利益考量。

該聲明最後指，中方一貫反對任何建交國同台灣開展任何形式的官方交往，包括官方機構人員訪問，設立代表機構，簽署官方協議，開展官方合作等。希望羅方關於堅持一個中國政策的承諾真正落實。

羅馬尼亞眾議員穆拉魯（Alexandru Muraru）日前赴台出席由公元兩千論壇基金會主辦的民主合作論壇，在參與論壇期間也有和賴清德總統會面。圖／取自穆拉魯臉書
羅馬尼亞眾議員穆拉魯（Alexandru Muraru）日前赴台出席由公元兩千論壇基金會主辦的民主合作論壇，在參與論壇期間也有和賴清德總統會面。圖／取自穆拉魯臉書

羅馬尼亞 一中政策 台獨

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