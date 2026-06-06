日菲海域談判 陸委會副主委：我國主權與漁權絕不受其影響

最近日本與菲律賓首腦會談後的聯合聲明宣布將啟動海域劃界談判，涉及專屬經濟海域與大陸架等，我方政府起初表示肯定，爾後才改稱已責成駐外館處洽請日菲提供詳情，並請日菲在談判過程中，不應損及台灣的利益，中共則派出海警到台灣東部海域執法巡查。而陸委會副主委沈有忠6日強調，我國主權與漁權絕不受其影響，並抨擊中共海警藉機襲擾。

近日頻頻參加活動就兩岸與國際議題發聲的沈有忠，今（6）日出席中興大學「習近平時期之美中競爭與台海安全」座談會。陸委會發布新聞參考資料指出，沈有忠提到，近期日菲兩國於「全面戰略夥伴關係」框架下協商經濟海域以應對中共擴張，我方強調，台灣與日菲間皆有既有協議，我國主權與漁權絕不受其影響。

他強調，真正對台構成威脅的，是中共企圖藉此議題落實「一中原則」並消滅中華民國主權，藉機擴大海警行動範圍與軍機艦擾台等灰色地帶襲擾，嚴重破壞區域安全，證實中共是不折不扣的麻煩製造者。

另外他也說，中共正利用「一帶一路」倡議滲透各國關鍵基礎設施，實施跨國鎮壓；同時積極倡議「全球南方」，領導包含俄羅斯、伊朗、北韓在內的新威權集團（CRINK），對全球民主國家形成具體威脅。

沈有忠並指，「面對中共將目標對準台灣，逼迫接受其一中敘事與九二共識，台灣人民必須團結」。他稱所謂的和平，絕不能以接受一中敘事來妥協，因為這等同於接受台海內政化的主張、對威權投降。政府堅持維持台海和平穩定的現狀，堅決反對任何以武力改變現狀的企圖。這不僅是捍衛台灣的國家主權，更是守護印太地區乃至全球民主國家的共同利益。面對威權壓迫，「和平不是躺平」，台灣必須透過實力嚇阻與加強國際合作，方能確保國家主權並守護自由民主的生活方式。