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韓正晤普亭 強調深化中俄戰略互信與互利合作

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家副主席韓正。圖／取自新華社
大陸國家副主席韓正。圖／取自新華社

大陸國家副主席韓正在聖彼得堡當地時間5日出席第29屆聖彼得堡國際經濟論壇全會，並與俄羅斯總統普亭會晤。韓正表示願加強協調合作，普亭則表示俄中貿易穩步增長，希望增長勢頭能夠保持下去。

據新華社，韓正表示，高水平的中俄關係不僅是兩國發展振興的必然要求，也是雙方對促進世界和平穩定發展肩負的時代責任。中方期待同俄方加強協調配合。

普亭則表示，俄中關係正處於前所未有的高水平。俄方願同中方堅定不移深化政治互信與睦鄰友好，推進各領域交流合作，以俄中關係的確定性為世界和平發展貢獻穩定性。

另就俄通社報導，普亭還向韓正表示貿易議題，指中俄貿易穩步增長，10%是不錯的成績，「希望這一增速能夠保持下去」。

第29屆聖彼得堡國際經濟論壇於6月3日至6日舉行。韓正出席致詞時表示，習近平提出全球治理倡議，已經得到近160個國家和國際組織的積極響應和支持。「全球治理之友小組」在聯合國發起成立，發出維護多邊主義、反對單邊主義的一致聲音。

他並就踐行全球治理倡議提出四點建議：堅持平等合作、倡導共商共建共享的全球治理觀；堅守國際公平正義，維護聯合國地位和權威；推動共同發展，增強各國人民獲得感；加強協調行動，打造更多可視化成果。

普亭 俄羅斯 中方

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