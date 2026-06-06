快訊

NBA／唐斯、布里吉斯聯手開砲！尼克第二節逆轉馬刺半場4分領先

就是今天！千載難逢「超級666日」降臨 命理師曝開運招財秘訣

九合一風雲／高嘉瑜化身沈伯洋信徒 回歸引爆藍綠夾殺

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡奇以校長身分出席中共中央黨校畢典 再回到常委兼任慣例

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
6月5日，中共中央黨校舉行2026年春季學期第二批班次畢業典禮。中共中央政治局常委蔡奇以中央黨校校長（國家行政學院院長）身分出席畢業典禮，並為學員頒發畢業證書。 新華社
6月5日，中共中央黨校舉行2026年春季學期第二批班次畢業典禮。中共中央政治局常委蔡奇以中央黨校校長（國家行政學院院長）身分出席畢業典禮，並為學員頒發畢業證書。 新華社

新華社報導，中共中央黨校（國家行政學院）昨5日舉行2026年春季學期第二批班次畢業典禮。中共中央政治局常委、中央黨校（國家行政學院）校長（院長）蔡奇出席畢業典禮，並為學員頒發畢業證書。

香港星島日報報導稱，中央黨校原校長是中共前政治局委員、前中央組織部部長陳希。2022年中共二十大卸任中組部部長後，陳希仍擔任中共中央黨校校長，直到這次卸任。

報導稱這也意味著中共中央黨校校長再次由政治局常委級別領導人兼任。

報導稱，中共中央黨校是負責培養中共領導幹部的最高學府。2018年起，中共中央黨校與國家行政學院實行「一個機構、兩塊牌子」的管理體制。

陳希出任中央黨校校長是在2017年，當時他是以中央政治局委員、中央書記處書記以及中央組織部長的身分出任校長，打破了長達28年中央黨校校長由中央政治局常委兼任的慣例。

自1989年以後，喬石、胡錦濤、曾慶紅、習近平、劉雲山等五任中央黨校校長都是中央政治局常委。陳希接替劉雲山卸下的位子後，慣例中斷，並因其出任時間長達9年，該慣例也因此中斷了9年。

而在喬石之前，並未形成由中央政治局常委兼任的慣例，但仍經常會有中共中央領導核心人士出任校長的情況。例如中共建政前，毛澤東就曾在1942年出任黨校校長，直到中華人民共和國誕生。而中共建政後第一位兼任校長的是中共中央委員會代理主席劉少奇；而到了1977年即文革結束翌年，更曾由當時權傾一時，集中共中央委員會主席、中共國務院總理、中共中央軍事委主席於一身的華國鋒兼任校長。

1933年3月13日，中共中央在江西瑞金蘇區創辦了馬克思共產主義學校，標誌著中共中央黨校的誕生。後在國民黨軍隊重重圍剿下，中共紅軍艱辛長征於1935年10月抵達延安，中共中央決定黨校恢復辦學，並正式定名為中共中央黨校。

中共 蔡奇 畢業典禮

延伸閱讀

央視快訊：應金正恩邀請 習近平6月8日訪問北韓

睽違7年習近平將再度到訪北韓 上月底金正恩才發慰問電給習

打破20年慣例！教育經費基準委員會排除教師、校長代表 教團批黑箱

新華社：習近平8至9日訪問北韓

相關新聞

蔡奇以校長身分出席中共中央黨校畢典 再回到常委兼任慣例

新華社報導，中共中央黨校（國家行政學院）昨5日舉行2026年春季學期第二批班次畢業典禮。中共中央政治局常委、中央黨校（國家行政學院）校長（院長）蔡奇出席畢業典禮，並為學員頒發畢業證書。

韓正晤普亭 強調深化中俄戰略互信與互利合作

大陸國家副主席韓正在聖彼得堡當地時間5日出席第29屆聖彼得堡國際經濟論壇全會，並與俄羅斯總統普亭會晤。韓正表示願加強協調合作，普亭則表示俄中貿易穩步增長，希望增長勢頭能夠保持下去。

美防長「手持大棒、輕聲說話」是警告北京還是教訓盟友

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）日前在香格里拉對話會上說「手持大棒、輕聲說話」，引發各方不同解讀，西方媒體稱這是對中國的警告。但大陸的專家學者稱，從赫塞斯演講內容和語氣，倒像是在教訓美國盟友，且即便他是針對中國，也是在虛張聲勢。

香江風情／港客瘋深圳 「投奔光明」新玩法吃健行

香港人跑到深圳去吃粤菜，您別不信，去深圳灣萬象城陶陶居看看，樓上樓下都講港味秀語。深圳一間酒店老闆更說，香港人周末去住，個個要泡澡，搞到酒店熱水都供不上，因為香港地方窄家裡沒有澡盆。這些說法聽去誇張，但更誇張是說深圳有新區新玩法，香港人開始「投奔光明」。

習近平將訪北韓 七年首見

應北韓領導人金正恩邀請，大陸國家主席習近平下周一起將對北韓進行國是訪問兩天。這是習近平時隔七年再次訪問北韓，大陸外交部表示，中朝領導人將就雙邊關係和共同關心問題交換意見，並將以此訪為契機，推動中朝關係與時俱進取得更大發展。

陸委會下海峽論壇禁令 國台辦：民進黨不得人心

大陸主辦的第十八屆海峽論壇將於十三日在廈門登場，陸委會重申這是中共對台統戰平台，除了延續過去禁止中央機關人員參與，今年進一步收緊限制，禁止地方政府人員參加。大陸國台辦發言人朱鳳蓮五日批評，民進黨當局出於頑固「台獨」立場，企圖破壞兩岸交流合作，不得人心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。