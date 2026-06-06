蔡奇以校長身分出席中共中央黨校畢典 再回到常委兼任慣例

新華社報導，中共中央黨校（國家行政學院）昨5日舉行2026年春季學期第二批班次畢業典禮。中共中央政治局常委、中央黨校（國家行政學院）校長（院長）蔡奇出席畢業典禮，並為學員頒發畢業證書。

香港星島日報報導稱，中央黨校原校長是中共前政治局委員、前中央組織部部長陳希。2022年中共二十大卸任中組部部長後，陳希仍擔任中共中央黨校校長，直到這次卸任。

報導稱這也意味著中共中央黨校校長再次由政治局常委級別領導人兼任。

報導稱，中共中央黨校是負責培養中共領導幹部的最高學府。2018年起，中共中央黨校與國家行政學院實行「一個機構、兩塊牌子」的管理體制。

陳希出任中央黨校校長是在2017年，當時他是以中央政治局委員、中央書記處書記以及中央組織部長的身分出任校長，打破了長達28年中央黨校校長由中央政治局常委兼任的慣例。

自1989年以後，喬石、胡錦濤、曾慶紅、習近平、劉雲山等五任中央黨校校長都是中央政治局常委。陳希接替劉雲山卸下的位子後，慣例中斷，並因其出任時間長達9年，該慣例也因此中斷了9年。

而在喬石之前，並未形成由中央政治局常委兼任的慣例，但仍經常會有中共中央領導核心人士出任校長的情況。例如中共建政前，毛澤東就曾在1942年出任黨校校長，直到中華人民共和國誕生。而中共建政後第一位兼任校長的是中共中央委員會代理主席劉少奇；而到了1977年即文革結束翌年，更曾由當時權傾一時，集中共中央委員會主席、中共國務院總理、中共中央軍事委主席於一身的華國鋒兼任校長。

1933年3月13日，中共中央在江西瑞金蘇區創辦了馬克思共產主義學校，標誌著中共中央黨校的誕生。後在國民黨軍隊重重圍剿下，中共紅軍艱辛長征於1935年10月抵達延安，中共中央決定黨校恢復辦學，並正式定名為中共中央黨校。