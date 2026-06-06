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陸委會下海峽論壇禁令 國台辦：民進黨不得人心

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京報導
陸委會禁止地方政府人員參加海峽論壇，大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日晚間批評，民進黨出於頑固「台獨」立場，企圖破壞兩岸交流合作，不得人心。（本報系資料照） 陳宥菘
陸委會禁止地方政府人員參加海峽論壇，大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日晚間批評，民進黨出於頑固「台獨」立場，企圖破壞兩岸交流合作，不得人心。（本報系資料照） 陳宥菘

大陸主辦的第十八屆海峽論壇將於十三日在廈門登場，陸委會重申這是中共對台統戰平台，除了延續過去禁止中央機關人員參與，今年進一步收緊限制，禁止地方政府人員參加。大陸國台辦發言人朱鳳蓮五日批評，民進黨當局出於頑固「台獨」立場，企圖破壞兩岸交流合作，不得人心。

國台辦五日晚間以朱鳳蓮名義發布答記者問，就陸委會針對海峽論壇的政策立場做回應。

朱鳳蓮指出，海峽論壇是反映「民間性、草根性、廣泛性」的交流平台，對促進兩岸各領域交流合作、增進同胞利益福祉發揮重要積極作用，受到兩岸同胞包括台灣同胞普遍歡迎。

朱鳳蓮強調，兩岸同胞一家人，走親走近、走到一起的大潮流是任何力量都阻擋不了的。

兩岸 民進黨 國台辦 海峽 陸委會 中共 朱鳳蓮

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