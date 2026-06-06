聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會下海峽論壇禁令 饒慶鈴：勿低估人民智慧

聯合報／ 記者尤聰光楊正海王長鼎蔡晉宇屈彥辰／台北報導
台東縣長饒慶鈴申請參加海峽論壇，未獲執政黨批准。 記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴申請參加海峽論壇，未獲執政黨批准。 記者尤聰光／攝影

陸委會認為海峽論壇成統戰平台樣板，禁止中央機關、地方政府人員參與相關活動，申請赴會將遭拒的台東縣長饒慶鈴昨天說，「不要低估人民的智慧，我對台灣人很有信心」，無法成行感到可惜，但她最在意的是鄉親關心的問題能否被看見、被解決。台北市長蔣萬安反酸，記得賴清德總統也說過，要跟習近平吃蝦仁飯跟喝珍珠奶茶。

饒慶鈴說，她一直將縣長角色定位為一個平台，地方、中央以及兩岸之間溝通的橋梁，平台能為台東加分、為民眾爭取更多利益，就是一件有意義的事。她個人能不能參加不是最重要，重要的是民眾關心的問題是否獲解決。

饒慶鈴說，對於無法成行感到可惜，尚未接獲通知，無法得知中央決定的理由；此行是接獲海峽論壇主辦單位邀請參加，過去她曾兩度出席相關活動，對話與溝通本來就是解決問題的一種方式，採取什麼方式並非重點，關鍵在於是否真正把民眾放在心上，「既然這次無法成行，也只能尊重結果」。

蔣萬安昨表示，民進黨已執政十年，但僅存官方溝通管道也就是台北上海雙城論壇，站在市府立場，會持續針對市政交流，維持溝通。

新北市長侯友宜表示，兩岸交流有相對的一些規定，但一定要對等、尊嚴、友善，兩岸的交流更應該多一點善意、少一點敵意，交流才是非常有意義，讓彼此能夠多多了解。

國民黨立委王鴻薇批評乾脆裁撤海基會，裁撤陸委會，省下納稅人的錢；民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄指出，海峽論壇的目的就是促進統一、消滅中華民國，全世界那麼多論壇不去，偏偏去參加這種要消滅中華民國的論壇，政府當然表達反對立場。民間交流都歡迎，兩岸交流只要健康、有序、對等，都非常歡迎。

饒慶鈴 海峽 陸委會 蔣萬安 賴清德 習近平 兩岸 民進黨

延伸閱讀

赴海峽論壇遭駁 饒慶鈴：關鍵在是否把民眾放心上

海峽論壇13日廈門登場 陸委會首禁地方政府參加

陸委會禁地方政府赴海峽論壇 國台辦：破壞兩岸交流、不得人心

影／陸委會禁赴海峽論壇 侯友宜：少點敵意兩岸交流才有意義

相關新聞

鞏固盟邦…暌違7年 習近平下周赴北韓

應北韓領導人金正恩邀請，大陸國家主席習近平下周一起將對北韓進行國是訪問兩天。這是習近平時隔七年再次訪問北韓。大陸外交部表示，中朝領導人將就雙邊關係和共同關心問題交換意見，並將以此訪為契機，推動中朝關係與時俱進取得更大發展。

陸委會禁地方政府赴海峽論壇 國台辦：破壞兩岸交流、不得人心

大陸主辦的第18屆海峽論壇將於13日在廈門登場，陸委會重申這是中共對台統戰平台，除了延續過去禁止中央機關人員參與，今年進一步收緊限制，禁止地方政府人員參加。大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日批評，民進黨當局出於頑固「台獨」立場，企圖破壞兩岸交流合作，不得人心。

台海衝突！陸海警船闖東沙 與我對峙

繼五月下旬之後，海巡署遠洋巡護船「巡護九號」昨早又偵獲中國海警船「三五○一」在東沙島東北方海域，更無視我方廣播警告，大角度轉向闖入東沙限制水域，海巡人員隨即併航監控，強勢驅離，雙方展開激烈言詞交鋒，在海上形成對峙，這是近兩周來，中國海警船第二度在東沙周邊與我方海巡緊張對峙。

繼越南後⋯習近平與寮國主席會談 稱要建立「3+3」戰略對話機制

大陸國家主席習近平5日下午在北京人民大會堂，與對大陸進行國是訪問的老撾（寮國）人革黨中央總書記、國家主席通倫舉行會談。習近平說，要以建立兩國外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制為契機，深化執法安全合作，堅決打擊跨境犯罪。這顯示，北京繼與越南建立全球首個「3+3」對話機制後，將再與另一個東南亞社...

大陸宗教管控日趨嚴格 海基會：皆為民眾實際陳情案例

海基會日前披露，5月有三名台灣一貫道道親遭陸方拘禁，大陸國台辦指民進黨出於政治私利造謠抹黑大陸。海基會今天表示，都是根據民眾實際陳情得來的案例跟數據。海基會董事長蘇嘉全今天也呼籲，期盼中國大陸重視人民信仰自由與基本的權益。

陸委會下海峽論壇禁令 國台辦：民進黨不得人心

大陸主辦的第十八屆海峽論壇將於十三日在廈門登場，陸委會重申這是中共對台統戰平台，除了延續過去禁止中央機關人員參與，今年進一步收緊限制，禁止地方政府人員參加。大陸國台辦發言人朱鳳蓮五日批評，民進黨當局出於頑固「台獨」立場，企圖破壞兩岸交流合作，不得人心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。