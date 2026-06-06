陸委會下海峽論壇禁令 饒慶鈴：勿低估人民智慧

陸委會認為海峽論壇成統戰平台樣板，禁止中央機關、地方政府人員參與相關活動，申請赴會將遭拒的台東縣長饒慶鈴昨天說，「不要低估人民的智慧，我對台灣人很有信心」，無法成行感到可惜，但她最在意的是鄉親關心的問題能否被看見、被解決。台北市長蔣萬安反酸，記得賴清德總統也說過，要跟習近平吃蝦仁飯跟喝珍珠奶茶。

饒慶鈴說，她一直將縣長角色定位為一個平台，地方、中央以及兩岸之間溝通的橋梁，平台能為台東加分、為民眾爭取更多利益，就是一件有意義的事。她個人能不能參加不是最重要，重要的是民眾關心的問題是否獲解決。

饒慶鈴說，對於無法成行感到可惜，尚未接獲通知，無法得知中央決定的理由；此行是接獲海峽論壇主辦單位邀請參加，過去她曾兩度出席相關活動，對話與溝通本來就是解決問題的一種方式，採取什麼方式並非重點，關鍵在於是否真正把民眾放在心上，「既然這次無法成行，也只能尊重結果」。

蔣萬安昨表示，民進黨已執政十年，但僅存官方溝通管道也就是台北上海雙城論壇，站在市府立場，會持續針對市政交流，維持溝通。

新北市長侯友宜表示，兩岸交流有相對的一些規定，但一定要對等、尊嚴、友善，兩岸的交流更應該多一點善意、少一點敵意，交流才是非常有意義，讓彼此能夠多多了解。

國民黨立委王鴻薇批評乾脆裁撤海基會，裁撤陸委會，省下納稅人的錢；民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄指出，海峽論壇的目的就是促進統一、消滅中華民國，全世界那麼多論壇不去，偏偏去參加這種要消滅中華民國的論壇，政府當然表達反對立場。民間交流都歡迎，兩岸交流只要健康、有序、對等，都非常歡迎。