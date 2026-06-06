聽新聞
0:00 / 0:00

習近平將訪北韓 七年首見

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸國家主席習近平（右）將訪問北韓。圖為習近平2025年9月在北京會見朝鮮勞動黨總書記金正恩。 （新華社）
大陸國家主席習近平（右）將訪問北韓。圖為習近平2025年9月在北京會見朝鮮勞動黨總書記金正恩。 （新華社）

北韓領導人金正恩邀請，大陸國家主席習近平下周一起將對北韓進行國是訪問兩天。這是習近平時隔七年再次訪問北韓，大陸外交部表示，中朝領導人將就雙邊關係和共同關心問題交換意見，並將以此訪為契機，推動中朝關係與時俱進取得更大發展。

中共中聯部與北韓官媒朝中社昨（5）日同步宣布，應金正恩邀請，習近平將於8日至9日訪問北韓。習近平上次訪問北韓是在2019年6月。這也是去年9月初金正恩赴北京參加抗戰勝利80周年「九三」大閱兵後，兩人時隔九個月再會晤。

大陸外交部發言人毛寧說，今年是「中朝友好合作互助條約」簽訂65周年，雙方將以此訪為契機，推動中朝關係與時俱進取得更大發展，增進兩國人民福祉，為地區乃至世界的和平穩定和發展繁榮作出更大貢獻。對於訪問具體情況，毛寧僅稱會及時發布消息。

「中朝友好合作互助條約」當中最重要的條款是共同防禦條款，明確規定若一方受到武裝進攻，因而處於戰爭狀態時，另一方應立即給予軍事援助。這被認為是中朝關係的象徵性基礎，也是為了平衡美國與南韓的軍事同盟。

在包括美國總統川普、俄羅斯總統普丁今年上半年接連訪陸，北京進入繁忙外交接待季之際，習近平此行將是他今年首度出訪外國，備受關注。

韓聯社認為，習近平將借此訪重申中朝友好關係，加強兩國戰略合作，並展示中方在解決韓半島問題上的影響力。習近平也可能向金正恩介紹中美、中俄領導人會談主要內容，並就今後應對方向交換意見。

德國之聲提到，隨著中日關係緊張，加上美日韓持續鞏固三方安全與防務合作，加上近期北韓加強與俄羅斯在軍事、安全合作的背景下，習近平選擇北韓作為今年首次出訪目的地是「刻意之舉」，凸顯北京希望重新強化對北韓的影響力，以維護其在東北亞的利益。

北韓 習近平 金正恩

延伸閱讀

談習近平將訪北韓 陸外交部：推動雙邊關係「與時俱進」

睽違7年習近平將再度到訪北韓 上月底金正恩才發慰問電給習

習近平將訪北韓 分析：重申對朝鮮半島影響力

習近平將訪北韓 南韓外交部：期待中方為韓半島問題發揮建設性作用

相關新聞

鞏固盟邦…暌違7年 習近平下周赴北韓

應北韓領導人金正恩邀請，大陸國家主席習近平下周一起將對北韓進行國是訪問兩天。這是習近平時隔七年再次訪問北韓。大陸外交部表示，中朝領導人將就雙邊關係和共同關心問題交換意見，並將以此訪為契機，推動中朝關係與時俱進取得更大發展。

台海衝突！陸海警船闖東沙 與我對峙

繼五月下旬之後，海巡署遠洋巡護船「巡護九號」昨早又偵獲中國海警船「三五○一」在東沙島東北方海域，更無視我方廣播警告，大角度轉向闖入東沙限制水域，海巡人員隨即併航監控，強勢驅離，雙方展開激烈言詞交鋒，在海上形成對峙，這是近兩周來，中國海警船第二度在東沙周邊與我方海巡緊張對峙。

陸委會禁地方政府赴海峽論壇 國台辦：破壞兩岸交流、不得人心

大陸主辦的第18屆海峽論壇將於13日在廈門登場，陸委會重申這是中共對台統戰平台，除了延續過去禁止中央機關人員參與，今年進一步收緊限制，禁止地方政府人員參加。大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日批評，民進黨當局出於頑固「台獨」立場，企圖破壞兩岸交流合作，不得人心。

繼越南後⋯習近平與寮國主席會談 稱要建立「3+3」戰略對話機制

大陸國家主席習近平5日下午在北京人民大會堂，與對大陸進行國是訪問的老撾（寮國）人革黨中央總書記、國家主席通倫舉行會談。習近平說，要以建立兩國外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制為契機，深化執法安全合作，堅決打擊跨境犯罪。這顯示，北京繼與越南建立全球首個「3+3」對話機制後，將再與另一個東南亞社...

習近平將訪北韓 七年首見

應北韓領導人金正恩邀請，大陸國家主席習近平下周一起將對北韓進行國是訪問兩天。這是習近平時隔七年再次訪問北韓，大陸外交部表示，中朝領導人將就雙邊關係和共同關心問題交換意見，並將以此訪為契機，推動中朝關係與時俱進取得更大發展。

陸委會下海峽論壇禁令 國台辦：民進黨不得人心

大陸主辦的第十八屆海峽論壇將於十三日在廈門登場，陸委會重申這是中共對台統戰平台，除了延續過去禁止中央機關人員參與，今年進一步收緊限制，禁止地方政府人員參加。大陸國台辦發言人朱鳳蓮五日批評，民進黨當局出於頑固「台獨」立場，企圖破壞兩岸交流合作，不得人心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。