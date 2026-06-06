習近平將訪北韓 七年首見

應北韓領導人金正恩邀請，大陸國家主席習近平下周一起將對北韓進行國是訪問兩天。這是習近平時隔七年再次訪問北韓，大陸外交部表示，中朝領導人將就雙邊關係和共同關心問題交換意見，並將以此訪為契機，推動中朝關係與時俱進取得更大發展。

中共中聯部與北韓官媒朝中社昨（5）日同步宣布，應金正恩邀請，習近平將於8日至9日訪問北韓。習近平上次訪問北韓是在2019年6月。這也是去年9月初金正恩赴北京參加抗戰勝利80周年「九三」大閱兵後，兩人時隔九個月再會晤。

大陸外交部發言人毛寧說，今年是「中朝友好合作互助條約」簽訂65周年，雙方將以此訪為契機，推動中朝關係與時俱進取得更大發展，增進兩國人民福祉，為地區乃至世界的和平穩定和發展繁榮作出更大貢獻。對於訪問具體情況，毛寧僅稱會及時發布消息。

「中朝友好合作互助條約」當中最重要的條款是共同防禦條款，明確規定若一方受到武裝進攻，因而處於戰爭狀態時，另一方應立即給予軍事援助。這被認為是中朝關係的象徵性基礎，也是為了平衡美國與南韓的軍事同盟。

在包括美國總統川普、俄羅斯總統普丁今年上半年接連訪陸，北京進入繁忙外交接待季之際，習近平此行將是他今年首度出訪外國，備受關注。

韓聯社認為，習近平將借此訪重申中朝友好關係，加強兩國戰略合作，並展示中方在解決韓半島問題上的影響力。習近平也可能向金正恩介紹中美、中俄領導人會談主要內容，並就今後應對方向交換意見。

德國之聲提到，隨著中日關係緊張，加上美日韓持續鞏固三方安全與防務合作，加上近期北韓加強與俄羅斯在軍事、安全合作的背景下，習近平選擇北韓作為今年首次出訪目的地是「刻意之舉」，凸顯北京希望重新強化對北韓的影響力，以維護其在東北亞的利益。