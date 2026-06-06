荷艦過台海 共軍全程跟監

繼五月下旬之後，海巡署遠洋巡護船「巡護九號」昨早又偵獲中國海警船「三五○一」在東沙島東北方海域，更無視我方廣播警告，大角度轉向闖入東沙限制水域，海巡人員隨即併航監控，強勢驅離，雙方展開激烈言詞交鋒，在海上形成對峙，這是近兩周來，中國海警船第二度在東沙周邊與我方海巡緊張對峙。

2026-06-06 00:00