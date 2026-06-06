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荷艦過台海 共軍全程跟監
共軍東部戰區五日晚間披露稱，荷蘭皇家海軍「德魯伊特」號護衛艦過航台灣海峽，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，有效應對處置。
新華網報導，解放軍東部戰區新聞發言人徐承華表示，五月二十七日以來，荷蘭「德魯伊特」號護衛艦艦載直升機「非法侵闖」西沙領空，接續過航台灣海峽。
他說，解放軍東部戰區組織海空兵力對荷艦過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。
上月二十五日，解放軍南部戰區新聞發言人翟士臣通報稱，「德魯伊特」號護衛艦當天駛入具主權爭議的南海西沙群島海域，期間多次升空艦載直升機，侵入大陸領空。
翟士臣稱，南部戰區組織海空兵力，依法依規採取語音警告、警示性電子干擾等必要措施予以外逼驅離。
環球時報報導，南部戰區出動多艘護衛艦，近距離驅離荷艦，解放軍戰機還掛載ＰＬ-十空空飛彈參與驅離行動。
在此之前，德魯伊特號於五月二十二日抵達菲律賓，進行為期三天的訪問。荷蘭皇家海軍日前於臉書公布，德魯伊特號正執行「太平洋射手」任務，其後將到夏威夷參加二○二六環太平洋軍演。
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