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台海衝突！陸海警船闖東沙 與我對峙

聯合報／ 記者巫鴻瑋、大陸中心／綜合報導
海巡署昨天上午在東沙限制水域發現中國海警船蹤跡，目前雙方仍在對峙。圖／海巡署提供 非報系
海巡署昨天上午在東沙限制水域發現中國海警船蹤跡，目前雙方仍在對峙。圖／海巡署提供 非報系

繼五月下旬之後，海巡署遠洋巡護船「巡護九號」昨早又偵獲中國海警船「三五○一」在東沙島東北方海域，更無視我方廣播警告，大角度轉向闖入東沙限制水域，海巡人員隨即併航監控，強勢驅離，雙方展開激烈言詞交鋒，在海上形成對峙，這是近兩周來，中國海警船第二度在東沙周邊與我方海巡緊張對峙。

昨天上午七時卅二分，海巡「巡護九號」在東沙島東北方卅七點八浬，限制水域外三點五浬處偵獲中國海警船「三五○」，立即廣播驅離，但至上午八時左右，中國海警船竟刻意加快航速，並突然大角度轉向闖入東沙限制水域。「巡護九號」在挑對方挑釁下，採取近迫造浪等方式全程併航監控，並以中、英文多次廣播強勢驅離，雙方更於海上展開激烈言詞交鋒。

海巡署表示，上月七日、十五日，中國「同濟號」科研船就曾兩度在鵝鑾鼻東南方廿九浬及花蓮港東方卅三浬非法投放科儀器材。當時「同濟號」對我進行海水採樣及海床調查，「蘭嶼艦」依法廣播驅離時，同濟號透過無線電惡意嗆聲，宣稱「沒有中華民國，只有中華人民共和國」。

這次中國海警船「三五○一」橫切硬闖東沙限制水域，升高侵擾強度，已公然挑釁我國主權。海巡署強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，只有海巡署有權在東沙水域執法。

海巡署表示，中國海警船侵擾東沙限制水域，製造對東沙海域擁有「管轄權」假象，既破壞台海和平穩定現狀，也是兩岸及區域情勢的麻煩製造者，海巡署予以強烈譴責，會採取一切必要手段，遏止中國的無理行為，「我國海域主權不容挑釁」。

先前在五月廿三日，大陸海警船「三五○一」艦也進入東沙相關水域，並與我台中艦對峙三十三小時。大陸海警船恐已進一步對東沙周遭海域實行常態化巡航管控。不少大陸海警船從海軍退役艦艇轉入，多數噸位較大，公開資料顯示，「三五○一」艦滿載排水量達五千八百噸，我海巡署的「巡護九號」與「台中艦」均為一千噸級的巡防救難艦。

東沙 台海 海巡署

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