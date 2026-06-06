新聞眼／中朝回暖 牽動東北亞變局

習近平將訪平壤，大陸外交部稱兩國領導人將就「雙邊關係及共同關心的問題交換意見」。這個雙邊關係就是兩國希望繼續鞏固傳統友誼，而共同關心的問題則牽涉到川習會的中美新架構與當前東北亞局勢的變動。

就中朝（北韓）「雙邊關係」來說，北韓是中國唯一簽訂同盟條約的國家，這是基於當年的朝鮮戰爭（韓戰）打下的傳統血盟。但中朝雖有級別最高的夥伴關係，卻未如一般盟邦的親密，當中最大的問題即在北韓發展核武。中國希望朝鮮半島無核化，一是為了自身安全、二是避免軍備競賽，但北韓走自己的路，雙方一度漸行漸遠，直到去年下半年兩國關係才回暖。

北韓一直是中國的戰略緩衝帶，也是應對美日韓聯盟的前沿陣地，北韓當然也自知其地位，近年為了應對其國際壓力與經貿處境，與俄羅斯愈走愈近，除了大量引進俄羅斯糧食、能源，也派兵赴俄馳援。

中俄朝看似同一陣營，其實各有盤算。面對俄朝走近，習近平此訪即在進一步鞏固中朝雙邊關係、維繫既有對朝鮮半島的影響力。但為能達成各自所需，勢必會以經濟合作讓北韓獲得實在的利益，換取其在部分國際事務的配合。

就「共同關心的問題」，雙方應會就中東問題、東北亞局勢以及中美建立「建設性戰略穩定關係」交換意見。首先是伊朗戰事引發的能源、化肥、成品油短缺，除能源有俄羅斯外，中國供應化肥、成品油、糧食等不是問題。

至於東北亞局勢可能探討的有：一、中韓關係走近，但南北韓對立僵局更嚴重，中國如何或能否在南北韓之間溝通、調和；二、中日關係惡化，中方尋求北韓對日採取一致立場，全力支持中國處理台灣問題；三、北韓面對美日韓可能同盟的施壓，中國如何協助減壓等。

最後是中美達成的「穩定」新架構是否影響到北韓，川普是否托習近平帶話，或者希望習發揮影響力延緩北韓的核武發展或減少多款彈道飛彈、火箭砲等重要武器試驗等，這方面牽涉的問題將更為複雜。