聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／中朝回暖 牽動東北亞變局

聯合報／ 本報記者陳言喬

習近平將訪平壤，大陸外交部稱兩國領導人將就「雙邊關係及共同關心的問題交換意見」。這個雙邊關係就是兩國希望繼續鞏固傳統友誼，而共同關心的問題則牽涉到川習會的中美新架構與當前東北亞局勢的變動。

就中朝（北韓）「雙邊關係」來說，北韓是中國唯一簽訂同盟條約的國家，這是基於當年的朝鮮戰爭（韓戰）打下的傳統血盟。但中朝雖有級別最高的夥伴關係，卻未如一般盟邦的親密，當中最大的問題即在北韓發展核武。中國希望朝鮮半島無核化，一是為了自身安全、二是避免軍備競賽，但北韓走自己的路，雙方一度漸行漸遠，直到去年下半年兩國關係才回暖。

北韓一直是中國的戰略緩衝帶，也是應對美日韓聯盟的前沿陣地，北韓當然也自知其地位，近年為了應對其國際壓力與經貿處境，與俄羅斯愈走愈近，除了大量引進俄羅斯糧食、能源，也派兵赴俄馳援。

中俄朝看似同一陣營，其實各有盤算。面對俄朝走近，習近平此訪即在進一步鞏固中朝雙邊關係、維繫既有對朝鮮半島的影響力。但為能達成各自所需，勢必會以經濟合作讓北韓獲得實在的利益，換取其在部分國際事務的配合。

就「共同關心的問題」，雙方應會就中東問題、東北亞局勢以及中美建立「建設性戰略穩定關係」交換意見。首先是伊朗戰事引發的能源、化肥、成品油短缺，除能源有俄羅斯外，中國供應化肥、成品油、糧食等不是問題。

至於東北亞局勢可能探討的有：一、中韓關係走近，但南北韓對立僵局更嚴重，中國如何或能否在南北韓之間溝通、調和；二、中日關係惡化，中方尋求北韓對日採取一致立場，全力支持中國處理台灣問題；三、北韓面對美日韓可能同盟的施壓，中國如何協助減壓等。

最後是中美達成的「穩定」新架構是否影響到北韓，川普是否托習近平帶話，或者希望習發揮影響力延緩北韓的核武發展或減少多款彈道飛彈、火箭砲等重要武器試驗等，這方面牽涉的問題將更為複雜。

平壤 北韓 習近平

延伸閱讀

談習近平將訪北韓 陸外交部：推動雙邊關係「與時俱進」

睽違7年習近平將再度到訪北韓 上月底金正恩才發慰問電給習

習近平將訪北韓 分析：重申對朝鮮半島影響力

習近平將訪北韓 南韓外交部：期待中方為韓半島問題發揮建設性作用

相關新聞

鞏固盟邦…暌違7年 習近平下周赴北韓

應北韓領導人金正恩邀請，大陸國家主席習近平下周一起將對北韓進行國是訪問兩天。這是習近平時隔七年再次訪問北韓。大陸外交部表示，中朝領導人將就雙邊關係和共同關心問題交換意見，並將以此訪為契機，推動中朝關係與時俱進取得更大發展。

陸委會禁地方政府赴海峽論壇 國台辦：破壞兩岸交流、不得人心

大陸主辦的第18屆海峽論壇將於13日在廈門登場，陸委會重申這是中共對台統戰平台，除了延續過去禁止中央機關人員參與，今年進一步收緊限制，禁止地方政府人員參加。大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日批評，民進黨當局出於頑固「台獨」立場，企圖破壞兩岸交流合作，不得人心。

台海衝突！陸海警船闖東沙 與我對峙

繼五月下旬之後，海巡署遠洋巡護船「巡護九號」昨早又偵獲中國海警船「三五○一」在東沙島東北方海域，更無視我方廣播警告，大角度轉向闖入東沙限制水域，海巡人員隨即併航監控，強勢驅離，雙方展開激烈言詞交鋒，在海上形成對峙，這是近兩周來，中國海警船第二度在東沙周邊與我方海巡緊張對峙。

繼越南後⋯習近平與寮國主席會談 稱要建立「3+3」戰略對話機制

大陸國家主席習近平5日下午在北京人民大會堂，與對大陸進行國是訪問的老撾（寮國）人革黨中央總書記、國家主席通倫舉行會談。習近平說，要以建立兩國外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制為契機，深化執法安全合作，堅決打擊跨境犯罪。這顯示，北京繼與越南建立全球首個「3+3」對話機制後，將再與另一個東南亞社...

大陸宗教管控日趨嚴格 海基會：皆為民眾實際陳情案例

海基會日前披露，5月有三名台灣一貫道道親遭陸方拘禁，大陸國台辦指民進黨出於政治私利造謠抹黑大陸。海基會今天表示，都是根據民眾實際陳情得來的案例跟數據。海基會董事長蘇嘉全今天也呼籲，期盼中國大陸重視人民信仰自由與基本的權益。

陸委會下海峽論壇禁令 國台辦：民進黨不得人心

大陸主辦的第十八屆海峽論壇將於十三日在廈門登場，陸委會重申這是中共對台統戰平台，除了延續過去禁止中央機關人員參與，今年進一步收緊限制，禁止地方政府人員參加。大陸國台辦發言人朱鳳蓮五日批評，民進黨當局出於頑固「台獨」立場，企圖破壞兩岸交流合作，不得人心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。