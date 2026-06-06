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鞏固盟邦…暌違7年 習近平下周赴北韓

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京報導
大陸國家主席習近平（右）將於八日訪問北韓，圖為北韓最高領導人金正恩（左）二○二五年九月訪問北京時與習近平會見。（新華社）
大陸國家主席習近平（右）將於八日訪問北韓，圖為北韓最高領導人金正恩（左）二○二五年九月訪問北京時與習近平會見。（新華社）

北韓領導人金正恩邀請，大陸國家主席習近平下周一起將對北韓進行國是訪問兩天。這是習近平時隔七年再次訪問北韓。大陸外交部表示，中朝領導人將就雙邊關係和共同關心問題交換意見，並將以此訪為契機，推動中朝關係與時俱進取得更大發展。

中共中聯部與北韓官媒朝中社昨天同步宣布，應金正恩邀請，習近平將於八日至九日訪問朝鮮（北韓）。習近平上次訪問北韓是在二○一九年六月。這也是去年九月初金正恩赴北京參加抗戰勝利八十周年「九三」大閱兵後，兩人時隔九個月再會晤。

大陸外交部發言人毛寧昨在例行記者會應詢時說，近年來，在兩國領導人的戰略引領下，中朝傳統友好合作關係持續健康穩定發展。她提到，今年是「中朝友好合作互助條約」簽訂六十五周年，雙方將以此訪為契機，推動中朝關係與時俱進取得更大發展，增進兩國人民福祉，為地區乃至世界的和平穩定和發展繁榮作出更大貢獻。對於訪問具體情況，毛寧僅稱會及時發布消息。

在包括美國總統川普、俄羅斯總統普亭今年五月接連訪陸，北京進入繁忙外交接待季之際，習近平此行將是他今年首度出訪外國，備受關注。

韓聯社認為，習近平將借此訪重申中朝友好關係，加強兩國戰略合作，並展示中方在解決韓半島問題上的影響力。習近平也可能向金正恩介紹中美、中俄領導人會談主要內容，並就今後應對方向交換意見。

德國之聲提到，隨著中日關係緊張，加上美日韓持續鞏固三方安全與防務合作，加上近期北韓加強與俄羅斯在軍事、安全合作的背景下，習近平選擇北韓作為今年首次出訪目的地是「刻意之舉」，凸顯北京希望重新強化對北韓的影響力，以維護其在東北亞的利益。

法新社引述分析指，北京在國際上正試圖扮演調解角色，北京可能更積極把平壤納入外交勢力範圍，作為推動多邊秩序的夥伴。

韓國外交部昨對習近平訪朝相關動向表示關注，並指期待中方為韓半島問題發揮建設性作用。

大陸外長王毅今年四月已訪問北韓為習近平此行進行鋪墊。金正恩當時會見王毅表示，當前國際形勢急劇動盪變化，不斷深化和發展朝中關係符合兩國共同利益。朝方完全支持習近平提出的人類命運共同體理念和四大全球倡議，堅定支持中方在台灣等問題上維護國家主權和領土完整的正當立場和一切努力。

北韓 習近平 金正恩

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