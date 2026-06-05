陸委會禁地方政府赴海峽論壇 國台辦：破壞兩岸交流、不得人心

大陸主辦的第18屆海峽論壇將於13日在廈門登場，陸委會重申這是中共對台統戰平台，除了延續過去禁止中央機關人員參與，今年進一步收緊限制，禁止地方政府人員參加。大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日批評，民進黨當局出於頑固「台獨」立場，企圖破壞兩岸交流合作，不得人心。

國台辦5日晚間以朱鳳蓮名義發布答記者問，就陸委會針對海峽論壇有關的政策立場做出回應。

朱鳳蓮指出，海峽論壇是反映「民間性、草根性、廣泛性」的兩岸民間交流平台，對促進兩岸各領域交流合作、增進同胞利益福祉發揮了重要積極作用，受到兩岸同胞包括台灣同胞普遍歡迎。

她接著批評，民進黨當局出於頑固「台獨」立場，為一己政治私利，抹黑污蔑海峽論壇，企圖破壞兩岸交流合作，嚴重損害台灣同胞利益福祉，不得人心。

朱鳳蓮強調，兩岸同胞是一家人，走親走近、走到一起的大潮流是任何力量都阻擋不了的。

陸委會副主委梁文傑4日在例行記者會上宣布，中共將於6月中旬舉行海峽論壇，鑒於此論壇是中共對台統戰平台，為因應中共借兩岸交流對台灣社會統戰滲透，禁止中央機關與地方政府人員參加，這也是近年來首度公開禁止地方政府參加海峽論壇。台東縣長饒慶鈴先前已向移民署提出赴陸申請，預料將無法獲准。

去年度海峽論壇就已經沒有任何台灣縣市首長參加。