快訊

非農數據攪局 台指期夜盤上半場一度大跌逾500點

蜘蛛恐懼症不要看！七旬翁被喇犽「看上眼」 醫檢查：黏眼球還抱卵

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會禁地方政府赴海峽論壇 國台辦：破壞兩岸交流、不得人心

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
陸委會禁止地方政府人員參加海峽論壇，大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日晚間批評，民進黨出於頑固「台獨」立場，企圖破壞兩岸交流合作，不得人心。（本報系資料照）
陸委會禁止地方政府人員參加海峽論壇，大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日晚間批評，民進黨出於頑固「台獨」立場，企圖破壞兩岸交流合作，不得人心。（本報系資料照）

大陸主辦的第18屆海峽論壇將於13日在廈門登場，陸委會重申這是中共對台統戰平台，除了延續過去禁止中央機關人員參與，今年進一步收緊限制，禁止地方政府人員參加。大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日批評，民進黨當局出於頑固「台獨」立場，企圖破壞兩岸交流合作，不得人心。

國台辦5日晚間以朱鳳蓮名義發布答記者問，就陸委會針對海峽論壇有關的政策立場做出回應。

朱鳳蓮指出，海峽論壇是反映「民間性、草根性、廣泛性」的兩岸民間交流平台，對促進兩岸各領域交流合作、增進同胞利益福祉發揮了重要積極作用，受到兩岸同胞包括台灣同胞普遍歡迎。

她接著批評，民進黨當局出於頑固「台獨」立場，為一己政治私利，抹黑污蔑海峽論壇，企圖破壞兩岸交流合作，嚴重損害台灣同胞利益福祉，不得人心。

朱鳳蓮強調，兩岸同胞是一家人，走親走近、走到一起的大潮流是任何力量都阻擋不了的。

陸委會副主委梁文傑4日在例行記者會上宣布，中共將於6月中旬舉行海峽論壇，鑒於此論壇是中共對台統戰平台，為因應中共借兩岸交流對台灣社會統戰滲透，禁止中央機關與地方政府人員參加，這也是近年來首度公開禁止地方政府參加海峽論壇。台東縣長饒慶鈴先前已向移民署提出赴陸申請，預料將無法獲准。

去年度海峽論壇就已經沒有任何台灣縣市首長參加。

海峽論壇 國台辦 陸委會 朱鳳蓮

延伸閱讀

海峽論壇13日廈門登場 陸委會首禁地方政府參加

陸委會喊禁參加海峽論壇 金門縣府：尊重中央決定但盼維持正常交流

影／陸委會禁赴海峽論壇 侯友宜：少點敵意兩岸交流才有意義

赴海峽論壇遭駁 饒慶鈴：關鍵在是否把民眾放心上

相關新聞

繼越南後⋯習近平與寮國主席會談 稱要建立「3+3」戰略對話機制

大陸國家主席習近平5日下午在北京人民大會堂，與對大陸進行國是訪問的老撾（寮國）人革黨中央總書記、國家主席通倫舉行會談。習近平說，要以建立兩國外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制為契機，深化執法安全合作，堅決打擊跨境犯罪。這顯示，北京繼與越南建立全球首個「3+3」對話機制後，將再與另一個東南亞社...

大陸宗教管控日趨嚴格 海基會：皆為民眾實際陳情案例

海基會日前披露，5月有三名台灣一貫道道親遭陸方拘禁，大陸國台辦指民進黨出於政治私利造謠抹黑大陸。海基會今天表示，都是根據民眾實際陳情得來的案例跟數據。海基會董事長蘇嘉全今天也呼籲，期盼中國大陸重視人民信仰自由與基本的權益。

習近平將訪北韓 南韓外交部：期待中方為韓半島問題發揮建設性作用

中國大陸和北韓今天上午正式發佈消息稱，應朝鮮國務委員會委員長金正恩的邀請，中國國家主席習近平將於8日至9日對朝鮮進行國事訪問。據韓聯社報導，南韓外交部5日就此表示，期待中方為韓半島問題發揮建設性作用。

蘇嘉全：端午節將在嘉義辦大陸台商投資台灣參訪

海基會20日下午召開第12屆董監事第11次聯席會議，海基會董事長蘇嘉全在致詞時表示，近年來看到非常多國人因為宗教信仰的因素，在中國大陸受到限制人身自由，期盼中國大陸能夠秉持人道精神；他也提到，將辦理大陸台商投資台灣的參訪，協助台商投資台灣、布局全球。

談習近平將訪北韓 陸外交部：推動雙邊關係「與時俱進」

中共總書記習近平即將訪問北韓，大陸外交部表示，習近平與北韓領導人金正恩將會就雙邊關係及共同關心的問題交換意見，並強調雙方將以此訪為契機，「推動中朝關係與時俱進，取得更大發展」。

與緬甸外長會談 王毅：穩步推進中緬經濟走廊建設、打擊電詐

中共政治局委員兼大陸外長王毅5日與到訪的緬甸外長丁貌瑞舉行會談，王毅表示大陸願同緬方加強高層交往，支持緬方積極推進國內和平和解，並指出願與緬方穩步推進中緬經濟走廊重點項目，合力打擊網賭電詐等跨國犯罪，維護中緬邊境地區和平安寧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。