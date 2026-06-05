共軍：荷蘭護衛艦過航台灣海峽 東部戰區全程跟監警戒

海基會20日下午召開第12屆董監事第11次聯席會議，海基會董事長蘇嘉全在致詞時表示，近年來看到非常多國人因為宗教信仰的因素，在中國大陸受到限制人身自由，期盼中國大陸能夠秉持人道精神；他也提到，將辦理大陸台商投資台灣的參訪，協助台商投資台灣、布局全球。

2026-06-05 18:10