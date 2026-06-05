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共軍：荷蘭護衛艦過航台灣海峽 東部戰區全程跟監警戒

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
共軍東部戰區5日晚間主動披露稱，荷蘭皇家海軍「德魯伊特」號護衛艦過航台灣海峽，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，有效應對處置。（圖／取自荷蘭皇家海軍臉書）
共軍東部戰區5日晚間主動披露稱，荷蘭皇家海軍「德魯伊特」號護衛艦過航台灣海峽，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，有效應對處置。（圖／取自荷蘭皇家海軍臉書）

共軍東部戰區5日晚間披露稱，荷蘭皇家海軍「德魯伊特」號護衛艦過航台灣海峽，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，有效應對處置。

據澎湃新聞5日晚間報導，共軍東部戰區新聞發言人徐承華表示，5月27日以來，荷蘭「德魯伊特」號護衛艦艦載直升機「非法侵闖」西沙領空，接續過航台灣海峽。

徐承華表示，共軍東部戰區組織海空兵力對荷艦過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。

徐承華又指，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

上月25日，共軍南部戰區新聞發言人翟士臣通報稱，「德魯伊特」號護衛艦當天駛入具主權爭議的南海西沙群島海域，期間多次升空艦載直升機，「侵入大陸領空」。翟士臣稱，南部戰區組織海空兵力，依法依規採取語音警告、警示性電子干擾等必要措施予以外逼驅離。

在此之前，德魯伊特號於5月22日抵達菲律賓，進行為期3天的訪問。

2024年5月31日，荷蘭皇家海軍七省級巡防艦卓普號（HNLMS Tromp）曾從越南海防港出發，由南向北航行穿越台灣海峽。該艦同年6月7日在東海執行巡邏任務時，共軍派出戰機盤旋並逼近荷蘭艦載直升機。

荷蘭 共軍

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