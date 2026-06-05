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繼越南後⋯習近平與寮國主席會談 稱要建立「3+3」戰略對話機制

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸國家主席習近平（右）5日下午在北京人民大會堂，與對大陸進行國是訪問的寮國人革黨中央總書記、國家主席通倫（左）舉行會談。（新華社）
大陸國家主席習近平（右）5日下午在北京人民大會堂，與對大陸進行國是訪問的寮國人革黨中央總書記、國家主席通倫（左）舉行會談。（新華社）

大陸國家主席習近平5日下午在北京人民大會堂，與對大陸進行國是訪問的老撾（寮國）人革黨中央總書記、國家主席通倫舉行會談。習近平說，要以建立兩國外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制為契機，深化執法安全合作，堅決打擊跨境犯罪。這顯示，北京繼與越南建立全球首個「3+3」對話機制後，將再與另一個東南亞社會主義國家建立此機制。

新華社報導，習近平在會談中再次祝賀通倫連任寮國人革黨中央總書記與國家主席，並指中方「始終將寮國視作周邊外交重要方向」，並就推進兩國關係和兩國命運共同體建設提出四點看法。

習近平指出，第一，要堅持社會主義方向。雙方要共同捍衛社會主義制度和共產黨執政地位。要以建立兩國外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制為契機，深化執法安全合作，堅決打擊跨境犯罪。第二，中方願同寮方加強戰略對接，要立足中老鐵路黃金大通道優勢，推進沿線開發和「一地兩檢」，推動中老經濟走廊合作提質升級。要加快推進中老泰鐵路聯通。

習近平續指，第三，要鞏固人民傳統友好。第四，要加強對外政策協調。中方贊賞老方長期堅持一個中國原則，支持四大全球倡議，積極參與共建一帶一路，堅定支持中國核心利益和重大關切。雙方要密切多邊協作，維護全球南方共同利益。

據報導，通倫在會談中表示，這是他連任寮國黨中央總書記、國家主席後的首次正式出訪，正值寮中建交65週年暨「寮中友好年」，具有重要意義。當前寮中關係正處於歷史最好時期，寮方始終堅定奉行一個中國原則，支持習近平提出的重大系列全球倡議。

通倫還說，寮方高度贊同並支持提升雙邊關係定位，願同中方築牢高水平政治互信，密切國防和執法安全合作，共同打擊網賭、電詐等，深化經貿、投資、礦產資源開發等領域合作。

報導表示，會談後，雙方共同見證簽署黨際、民生、金融、海關、經貿、青年交往、媒體等領域合作文件。

習近平 越南 北京

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