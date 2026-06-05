蘇嘉全：端午節將在嘉義辦大陸台商投資台灣參訪

海基會20日下午召開第12屆董監事第11次聯席會議，海基會董事長蘇嘉全在致詞時表示，近年來看到非常多國人因為宗教信仰的因素，在中國大陸受到限制人身自由，期盼中國大陸能夠秉持人道精神；他也提到，將辦理大陸台商投資台灣的參訪，協助台商投資台灣、布局全球。

蘇嘉全首先提到，他從今年1月上任到現在已有半年，在這段時間積極參與海基會各項彙報，親自主持顧問會議，也跟台商協會、各工商團體保持密切互動，傾聽兩岸經貿往來意見和對政府施政期待，對兩岸交流現況有更深刻的瞭解。

他表示，海基會去年服務案件總數達到30萬6745件，今年1-5月總數已經累積到11萬7673件，包括公證書驗證、台商服務專線以及各項民眾諮詢案件。可以看到兩岸人民交流往來實際需求非常高。

蘇嘉全表示，兩岸兩會至今尚未恢復制度化溝通與協商機制，是因為中國大陸方面持續以接受體現一個中國原則的九二共識作為恢復正式往來的前提，但兩岸人民彼此之間的交流需求並沒有因為政治因素而停止。海基會每天面對的都是兩岸人民最真實的需求與問題，所以都覺得維護交流與服務的重要性。

他進一步表示，大家會講中國大陸好像都已讀不回，「其實不是，中國大陸是選擇性的讀、選擇性的回」，企業經營、民生事務等也是這樣，有些案件有讀有回、有些案件有讀不回，涉及宗教信仰、其他人權保障等議題更難獲得積極回應，這些都沒有制度規章的「讀與回」，很容易損及兩岸人民權利保障。

他也提到，近年來看到非常多國人因為宗教信仰的因素，在中國大陸受到限制人身自由。宗教信仰自由、人身安全是人民最基本權利也是普價值。對這些案件都一直深表關切，也期盼中國大陸能夠秉持人道精神，重視人民信仰自由與基本的權益。

蘇嘉全表示，台商始終是海基會最重要的服務對象，積極強化與台商的聯絡交流，這個月端午節也即將在嘉義辦理大陸台商投資台灣的參訪，讓更多的台商深入瞭解台灣產業的韌性、創新能量以及優質投資環境，協助台商投資台灣、布局全球。

他最後表示，近期，中國大陸接連發生重大的災害，包括山西長治煤礦氣爆事故及重慶永川地區暴雨成災，造成民眾傷亡與財產損失。我們在此向罹難者表達誠摯哀悼，並向受災民眾致上深切慰問，衷心期盼災區早日完成重建，民眾生活恢復正常。