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談習近平將訪北韓 陸外交部：推動雙邊關係「與時俱進」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人毛寧5日介紹習近平訪問北韓的一些期待。圖為毛寧先前主持記者會。（美聯社）
大陸外交部發言人毛寧5日介紹習近平訪問北韓的一些期待。圖為毛寧先前主持記者會。（美聯社）

中共總書記習近平即將訪問北韓，大陸外交部表示，習近平與北韓領導人金正恩將會就雙邊關係及共同關心的問題交換意見，並強調雙方將以此訪為契機，「推動中朝關係與時俱進，取得更大發展」。

大陸外交部發言人毛寧6月5日下午面對日本記者提問習近平訪問北韓的具體排程、雙方首腦會談及什麼話題、中共方面對此訪問有何期待等問題時，表示此次訪問是習近平時隔7年再次對北韓進行國事訪問。「訪問期間，兩黨兩國最高領導人將就雙邊關係及共同關心的問題交換意見」。

毛寧指出，「近年來在習近平總書記和金正恩總書記的戰略引領下，中朝傳統友好合作關係持續健康穩定發展，為兩國和兩國人民帶來實實在在的利益」。

她並稱，今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年，雙方將以此訪為契機，「推動中朝關係與時俱進，取得更大發展」，增進兩國人民的福祉，為地區乃至世界的和平穩定和發展繁榮作出更大的貢獻。

稍早中共中聯部發言人5日上午宣布，應金正恩邀請，習近平將於8日至9日訪問北韓。習近平上次訪問北韓是2019年6月，金正恩上次訪問大陸則是2025年9月。

習近平 北韓 毛寧 金正恩

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