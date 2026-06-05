與緬甸外長會談 王毅：穩步推進中緬經濟走廊建設、打擊電詐

中共政治局委員兼大陸外長王毅5日與到訪的緬甸外長丁貌瑞舉行會談，王毅表示大陸願同緬方加強高層交往，支持緬方積極推進國內和平和解，並指出願與緬方穩步推進中緬經濟走廊重點項目，合力打擊網賭電詐等跨國犯罪，維護中緬邊境地區和平安寧。

丁貌瑞4日至6日訪問大陸，為其就任以來首度訪陸。此前在4月底，王毅已經訪問緬甸，除了與丁會談外，緬甸新任總統敏昂萊也在內比都與其會見。

丁貌瑞赴陸訪問可能是為了緬甸總統敏昂萊之後的到訪而鋪路。大陸知名學者高志凱5月初已在自己的微博帳號披露，他不久前到訪緬甸，有幸單獨拜見敏昂萊，敏昂萊向他表示，與王毅會面後提出要對中國大陸進行國事訪問，但是在美國總統川普之前還是川普之後到訪，是一個重要的技術性問題。

據大陸外交部5日下午消息，與丁貌瑞會談時王毅表示，今年是緬新政府施政第一年。大陸願同緬方加強高層交往，增進政治互信，深化戰略合作。他重申大陸堅持不干涉內政原則，尊重緬甸人民的選擇，支持緬方走出一條符合本國國情的發展道路，支持緬方積極推進國內和平和解，支持緬方維護國家的主權、安全和發展利益。

王毅也指出，大陸願同緬方高質量共建「一帶一路」，加強震後重建、民生人文、貿易投資等領域合作，穩步推進中緬經濟走廊重點項目，合力打擊網賭電詐等跨國犯罪，維護中緬邊境地區和平安寧。希望緬方確保大陸在緬人員、機構和項目安全。雙方要進一步加強多邊協調配合，維護兩國共同利益。

丁貌瑞表示，緬中是命運與共的胞波（緬甸語中對「同胞兄弟」的親切稱呼）友鄰和相互信任的合作夥伴。感謝大陸長期為緬經濟社會發展提供寶貴幫助。緬方完全支持習近平提出的四大全球倡議，堅定不移奉行一個中國政策，堅決反對任何台獨分裂活動危害地區和平穩定，堅決反對任何外部勢力干涉中國內政。緬新政府願同大陸加強高層交往，推進緬中經濟走廊建設，歡迎更多陸資企業赴緬投資興業。緬方將繼續堅決打擊網賭電詐，全力維護大陸在緬人員、機構和項目安全。緬新政府致力於推進國內和平進程，實現穩定發展，希望中方繼續發揮建設性作用。

公開資料顯示，大陸國家主席習近平2020年1月曾經訪問緬甸，並與時任緬甸最高領導人、國務資政翁山蘇姬會談，敏昂萊2021年2月發動軍事政變推翻全國民主聯盟政權並軟禁翁山蘇姬，隨後緬甸軍政府與該國民族武裝發生嚴重內戰，尤其是2023年底「三兄弟聯盟」德昂民族解放軍（TNLA）、緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）和若開軍（AA）曾一度使得軍政府部隊節節敗退。

而敏昂萊2024年11月、2025年8月底至9月初，都曾到訪大陸並出席中共九三閱兵。

王毅4月訪問緬甸時，據共同社援引多家緬甸媒體的消息，曾在緬甸首都內比都會見了仍被軟禁的翁山蘇姬。其後大陸外交部發言人林劍針對王毅在跟敏昂萊會晤時是否談及翁山蘇姬一事表示，「翁山蘇姬女士是中國的老朋友，我們一直關心她的情況。作為友好鄰邦，中方支持緬甸走符合本國國情的發展道路，支持緬甸各方實現更廣泛、更牢固、更持久的和平和解」。