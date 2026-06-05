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陸委會禁赴海峽論壇…王鴻薇指「賴總統乾脆裁海基會、陸委會」 海基會回應

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
海基會副秘書長黎寶文5日下午主持背景說明會。記者陳湘瑾／攝影
海基會副秘書長黎寶文5日下午主持背景說明會。記者陳湘瑾／攝影

針對即將舉行的海峽論壇，國民黨立委王鴻薇今日表示陸委會封殺所有的兩岸對話、交流機會，如果政策是如此，那就乾脆裁撤海基會、裁撤陸委會。海基會今表示，如果真的要促進兩岸對話交流，建議還是回到兩岸兩會制度化的協商機制，透過對話化解對立、重建互信。

針對即將舉行的海峽論壇，陸委會昨日表示，政府已明確規範各級機關、公職人員及民間團體參與相關活動的原則與限制。國民黨立委王鴻薇今日表示，賴清德總統透過陸委會封殺所有的兩岸對話，如果政策是如此，那就乾脆裁撤海基會，裁撤陸委會，省下納稅人的錢。

海基會副秘書長黎寶文5日下午在背景說明會表示，海基會的立場跟政府單位一致，海基會一向鼓勵兩岸民間進行健康有序的各項交流。但是從陸委會長期對外的說明，會知道海峽論壇的本質並不屬於正常的民間交流，比較像是中國大陸刻意設計的一個統戰平臺。

黎寶文表示，台灣各界應該要對於海峽論壇的本質有清楚的認識，呼籲我國民眾和社會團體，要前往中國大陸參加海峽論壇的話，第一個應該要遵守我國相關的法規，要維護國家的主權尊嚴，以及台灣民眾的利益，不要跟中國大陸進行違法的政治合作，也不要配合中國大陸的政治操作。

他進一步表示，如果真的要促進兩岸對話交流，建議還是回到兩岸兩會制度化的協商機制，透過對話化解對立、重建互信，才不會陷入統戰的疑慮，也對於兩岸關系未來的發展有更加正面的助力。

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