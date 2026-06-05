習近平將訪北韓 南韓外交部：期待中方為韓半島問題發揮建設性作用

中共總書記習近平將於8日訪問北韓，這是睽違7年來首度，而韓媒分析指出，對北京而言，此次訪問是重申對朝鮮半島影響力的機會，今年也是平壤和北京簽署《友好合作互助條約》65週年，讓雙方更有理由重申聯盟關係，同時訪問也為重啟平壤、華盛頓和首爾之間停滯不前的外交關係提供了一個潛在的契機。

2026-06-05 14:26