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習近平將訪北韓 南韓外交部：期待中方為韓半島問題發揮建設性作用
中國大陸和北韓今天上午正式發佈消息稱，應朝鮮國務委員會委員長金正恩的邀請，中國國家主席習近平將於8日至9日對朝鮮進行國事訪問。據韓聯社報導，南韓外交部5日就此表示，期待中方為韓半島問題發揮建設性作用。
報導稱，外交部官員當天作出如上表述，並指出政府關注習近平訪朝相關動向，希望朝中交流朝著為韓半島和平穩定貢獻力量的方向進行。政府正在通過外交渠道同中方就韓半島問題密切溝通。
韓聯社另報導，前瞻韓中合作前景的一場學術會議「大轉型時代下的韓中合作」將於6月18日在南韓圓光大學舉行。會議將分為四部分進行，涵蓋政治外交、青年交流、經貿與科技、人文交流。
據圓大韓中關係研究院介紹，這次學術會議邀請多名青年學者出席，將共同回顧國內中國學研究情況，前瞻韓中合作關係發展方向，並探討研究課題。
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