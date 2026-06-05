香港特首李家超出訪中亞 共達成96份合作協議、逾16.5億美元

香港特首李家超最近率團訪問中亞哈薩克與烏茲別克，預計6日返回香港。他4日在烏茲別克表示，已共達成96份合作協議和備忘錄，其中涉及具體金額總值逾16.5億美元，此外烏茲別克政府已同意在香港設立總領事館。

據香港政府新聞網，李家超4日在烏茲別克塔什干會見傳媒，總結中亞兩國之行。他表示，這次他率領75位來自香港和大陸企業的商貿代表和專業人員訪問中亞五國中兩個大國哈薩克和烏茲別克，出席逾20場活動，考察多個金融、創科、基建項目，並取得八大成果。

他介紹，相關成果包含此行建立政府與政府之間的高層接觸和聯繫，並達成多個領域合作的高層共識。烏茲別克政府已同意在香港設立總領事館。

同時，雙方簽訂多項協議，包括涉實質金額的項目。哈薩克政府、烏茲別克政府分別與香港政府簽訂或互換八份和七份合作文件，合共15份，涵蓋商務、教育、發展項目等範疇。至於政府層面以外，與哈薩克達成53份合作協議和備忘錄，與烏茲別克則達成28份，合共81份，涵蓋經貿、投資、金融、科技、航空等範圍。

他表示，此行促進人員往來便捷，香港的航空公司會在明年首季開辦直飛哈薩克阿拉木圖的航線。李家超並宣布，港府和烏茲別克政府完成民用航空運輸協定的草簽工作。簽證方面，港府與兩國達成共識，同意放寬互免簽證期限至30天。

而烏茲別克國家通訊社報導，烏茲別克總統米爾濟約耶夫4日接見了李家超一行，雙方討論了擴大烏茲別克與中國合作的關鍵議題，包括深化區域間交流以及與香港的務實合作。會議強調了制定全面合作計畫的重要性，旨在擴大貿易、經濟和金融聯繫，建立產業合作，發展教育、旅遊和商業交流，並建立直航航線和為公民提供領事服務。優先領域包括綠色能源、農業、生物技術、數位經濟、金融科技、創新型初創企業、人工智慧等。

另據哈薩克國際通訊社，哈薩克總統托卡耶夫1日會見李家超，托卡耶夫指出，香港在投資、創新、科技和國際貿易領域擁有巨大潛力，作為世界領先的金融和商業中心之一，發揮著特殊作用。他表示相信此次訪問將為加強互利合作、擴大經貿關係、在投資、金融、數位化、人工智慧、交通物流等領域實施有前景的聯合項目鋪平道路。