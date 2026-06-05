習近平將訪北韓 分析：重申對朝鮮半島影響力

中共總書記習近平將於8日訪問北韓，這是睽違7年來首度，而韓媒分析指出，對北京而言，此次訪問是重申對朝鮮半島影響力的機會，今年也是平壤和北京簽署《友好合作互助條約》65週年，讓雙方更有理由重申聯盟關係，同時訪問也為重啟平壤、華盛頓和首爾之間停滯不前的外交關係提供了一個潛在的契機。

韓聯社5日刊文指出，金正恩自2011年12月其父金正日去世後掌權以來，已五次訪問北京會見習近平。

文章提到，金正恩與習近平即將會面之際，平壤與莫斯科之間的軍事關係持續加深。上個月，北韓軍隊首次與俄羅斯軍隊一同參加了莫斯科的勝利日閱兵式，該遊行旨在紀念蘇聯在二戰中戰勝德國。

對北京而言，此次訪問是重申對朝鮮半島影響力的機會，因為平壤正在加緊擴大其軍事和核武能力。今年也是平壤和北京簽署《中朝友好合作互助條約》65週年，讓雙方更有理由重申他們的聯盟關係。

值得注意的是，文章指出習近平最近幾個月已經會見了美國總統川普和俄羅斯總統普亭，預計他將帶著對朝鮮半島問題上主要大國立場更清晰的認識抵達平壤，這為重啟平壤、華盛頓和首爾之間停滯不前的外交關係提供了一個潛在的契機。