海上對峙中！ 中國大陸海警船硬闖東沙限制水域

海巡署遠洋巡護船「巡護九號」今天上午於東沙島東北方海域，偵獲中國海警船「3501」大角度轉向闖入東沙限制水域，「巡護九號」隨即保持併航監控並強勢驅離，雙方於海上展開激烈言詞交鋒，目前兩船仍在現場持續對峙中。

海巡署指出，今天上午7時32分，「巡護九號」於東沙島東北方37.8浬，限制水域外3.5浬，偵獲中國海警船「3501」，立即趨前併航並以廣播驅離。

到了上午8時，該中國海警船不顧巡船航行安全，由航速5節刻意加速至9節，並突然以大角度轉向闖入東沙限制水域，「巡護九號」不畏挑釁保持併航監控、強勢驅離，採取近迫造浪等方式全程併航監控，並以中、英文多次廣播驅離，雙方更於海上展開激烈的言詞交鋒，目前「巡護九號」仍於現場與中國海警「3501」對峙中。

海巡署表示，5月7日、15日中國「同濟號」科研船就曾兩度於我國鵝鑾鼻東南方29浬及花蓮港東方33浬非法投放科儀器材。

當時「同濟號」對我進行海水採樣及海床調查等活動，海巡「蘭嶼艦」依法實施廣播驅離作業時，同濟號竟透過無線電惡意嗆聲，宣稱「沒有中華民國，只有中華人民共和國」。

海巡署研判，此次中國海警船「3501」橫切硬闖東沙限制水域，節節升高侵擾強度，公然挑釁我國主權。

海巡署嚴正強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，只有海巡署有權在東沙水域執法。中國海警侵擾東沙限制水域，製造其對東沙海域擁有「管轄權」假象，既破壞台海和平穩定現狀，也是兩岸及區域情勢的麻煩製造者，海巡署予以強烈譴責。

海巡署指出，我國海域主權不容挑釁，海巡署有捍衛主權的決心，更有維持和平的實力，將採取一切必要手段，遏止中國的無理行為，堅定捍衛國家主權，維護我國海域安全。