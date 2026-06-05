六四37周年 魯比歐稱受害者終將平反 賴清德籲承認真相

4日是「六四」天安門事件37周年，美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)表示，中國的審查無法「抹去」1989年在北京天安門廣場對手無寸鐵示威者的致命鎮壓，受害者終將獲得「平反」。

魯比歐發表聲明指出：「6月4日，全球紀念中國共產黨派軍鎮壓天安門廣場及周邊數千名和平示威者的37周年。」他強調：「再多的審查也無法抹去過去，那些為了捍衛言論自由與和平集會等不可剝奪之權利而犧牲的人，終將獲得平反。」

魯比歐的聲明4日遭北京外交部發言人毛寧駁斥，但相關應答未出現在中國外交部網站公布的記者會文字實錄上。

中華民國總統賴清德當天也在社群發文，呼籲北京正視六四事件、承認真相、撫慰傷痛，開啟和解與對話。國台辦4日晚間以發言人朱鳳蓮名義，針對「賴清德及民進黨當局接連發表詆毀大陸社會制度的言論」發布答記者問，但並未確切提及所謂「詆毀言論」的內容。

天安門周邊4日當天查驗證件趨嚴，市區安保則大致如常，不過部分天橋再度出現「看橋員」站崗。北京持續管控六四記憶，受難者家屬今年首次被禁止赴公墓祭親。

本報系聯合報記者4日下午實地走訪天安門周邊。從「天安門東」地鐵站出口進入天安門廣場，靠近驗票閘門前即可聽到重複播放的一段廣播：「出站的乘客，準備好身分證，排成兩列⋯⋯」，當天乘客出站需要一一排隊，由機器查驗證件與人臉辨識；至於持台胞證者，則由保安人員進行簡單人貌核對後便放行。

在搭乘地鐵前往天安門廣場必經的一號線列車上，可以見到乘務管理員隨車機動巡邏。其他地鐵路線如二號線，則未見到相關人員配置。

在天安門廣場入口處，保安人員嚴格要求遊客出示預約參觀證明與身分證件，他們表示，需提前一天預約才能進入廣場核心區域。有民眾詢問，平時逛完一旁的中國國家博物館後，都可以直接去天安門廣場逛逛，「現在為啥不讓進了？」保安人員回應稱，「政策永遠在變」。

天安門一帶4日遊客人潮如常，但天安門、長安街周邊戒備較嚴，武警、黑衣保安人員部署密集。市區安保則未有大幅增加跡象，不過，部分天橋再度出現「看橋員」身影，兩人為一組監控天橋，防止「四通橋事件」再度發生。

北京當天未能舉辦大型紀念活動。根據法廣報導，連六四受難者家屬也首次被禁止前往北京萬安公墓祭奠親人，也不准舉行以往例行悼念儀式。家屬如要祭奠，須避開6月4日，並以家庭為單位單獨報批，獲准後由警察陪同前往，不能以「天安門母親」身分集體祭奠。

英國駐中大使館4日上午在微博官方帳號發布「坦克人」悼念影片，隨即遭到平台下架。

4日是「六四」天安門事件37周年，北京市區部分天橋再度出現「看橋員」身影，兩人為一組監控天橋。(記者陳宥菘／攝影)

4日是「六四」天安門事件37周年，天安門一帶遊客人潮如常，但天安門、長安街周邊戒備較嚴。(記者陳宥菘／攝影)

4日是「六四」天安門事件37周年，天安門一帶遊客人潮如常。(記者陳宥菘／攝影)

美國駐香港總領事館在六四37周年當天，在領館內點蠟燭紀念。(美聯社)