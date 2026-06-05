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稱流亡美遭監控 劉美賢父：中國民主化前 美不可能安全

世界日報／ 編譯中心／綜合報導
六四事件37周年，美國華裔花式滑冰選手劉美賢的父親劉俊（前排右二）4日出席美國國會聽證會，詳述2021年，自己遭到代表中國政府行事的間諜監控、跟蹤經歷。(中央社)
六四事件37周年，美國華裔花式滑冰選手劉美賢的父親劉俊（前排右二）4日出席美國國會聽證會，詳述2021年，自己遭到代表中國政府行事的間諜監控、跟蹤經歷。(中央社)

六四事件滿37周年，美國華裔花式滑冰選手劉美賢的父親劉俊4日出席美國國會聽證會，詳述2021年，自己遭到代表中國政府行事的間諜監控、跟蹤經歷。因六四天安門事件而流亡美國的劉俊強調，「在中國實現民主前，美國不會是安全的」。

4日是六四事件37周年，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）舉辦一場有關中國跨國鎮壓的聽證會，劉俊等人以證人身分出席。CECC為美國國會依法成立的獨立委員會，負責監察中國人權狀況及法治發展；成員由聯邦參、眾議員與官員組成。

CECC共同主席、共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）在聽證會表示，37年前，許多中國民眾和平地要求政治改革、民主開放，迎來的卻是戰車，中國共產黨派出人民解放軍對和平示威者進行鎮壓。

史密斯表示，對於那些被殺害、監禁或失蹤的人，至今仍沒有完整的交代。中共仍試圖抹去這場全球絕不能忘記的大屠殺，「但天安門事件是無法被抹滅的」。

1989年6月4日北京天安門廣場爆發示威民眾遭到共軍血腥鎮壓事件，劉俊在25歲時因天安門事件流亡美國，成為執業律師並組建家庭。他的女兒劉美賢（Alysa Liu）今年初在米蘭冬季奧運奪金，終結美國花滑女單奧運獎牌荒。

劉俊在聽證會表示，天安門事件發生時，他在廣州就讀中山大學研究所，也是廣州民主運動的核心組織者之一。事件發生後，他在廣州組織了更多反對這場大屠殺的抗議活動，隨後成為遭通緝的民主倡議人士之一；他流亡到美國後，仍不時到中國領事館前示威，要求釋放政治犯。

劉俊坦言，原以為只要踏上美國土地，就可以把政治迫害拋在身後，「但2021年底發生的事件，證明我錯了」。

劉俊說，劉美賢曾在2018年，只有12、13歲的時候，在網路上轉發一則有關新疆人權受侵害的新聞，但顯然中國政府從未忘記這件事。2021年，滑冰表現優異的劉美賢很可能將代表美國參加2022年的北京冬奧，劉俊也可能隨行，這讓北京當局感到擔憂。

劉俊回憶，2021年10月底、11月初某一天，他接到一通電話，來電者自稱是美國奧委會官員，還說為了國際旅行的準備工作，需要劉俊父女的護照，要他傳真護照資料過去。劉俊雖口頭答應，但從未照辦。

幾天後，劉俊接到美國聯邦調查局（FBI）人員的電話，兩人隨後見面時，對方告知，一名代表中國政府行動的間諜已到舊金山灣區，追蹤、監視他的行蹤，還企圖收集他的個資，包括護照資料等，對方提醒他要小心。

他聽到這消息後，非常擔心女兒的安全。當時劉美賢在日本參賽，等她返美後，他決定帶她到其他城市進行訓練，正當他們準備登機時，他又接到FBI來電告知，那名間諜企圖前往他們家，當下他不敢相信，覺得這好像是電影才會出現的情節。

後來，劉俊請求美國政府於劉美賢到北京參賽期間提供額外安全保障，奧運期間，她往返各個場地時，隨時都有人陪同。北京冬奧結束後，2022年3月16日，美國司法部宣布對這些間諜提起刑事訴訟，其中一人就是先前冒充美國奧委會官員打電話給他並監視他的人。

劉俊表示，很感謝FBI探員對他和女兒提供保護，也感謝美國政府採取行動起訴那些間諜，但美國必須做更多。

他強調，大家必須明白，「在中國實現民主之前，美國都不會是安全的」，中國必須擁有一個尊重基本人權並捍衛法治的政府。

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