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美籍記者認當中國代理人 撰寫報告給習近平看

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
圖為媒體記者示意圖。圖/ingimage
圖為媒體記者示意圖。圖/ingimage

美國司法部表示，一名自2010年起居住在中國、並曾為當地多家官媒工作的美國記者，今天在美國法院認罪，承認自己充當中國政府非法代理人。

美聯社報導，美國司法部表示，波肯二世（ThomasPauken II）預計將於9月1日在美國聯邦地方法院接受判決，他最高可能面臨10年徒刑。他以麥葛瑞格（Tom McGregor）為筆名發表文章，藉此與同名的父親撇清關係。他的父親波肯（Thomas Pauken）曾於1990年代擔任德州共和黨主席，並在十多年前參選德州州長。

這是美國聯邦政府針對涉嫌未依規定揭露身分、為中國政效力的人士所提起的一連串案件中的最新一起。

加州阿凱迪亞市（Arcadia）前市長王愛琳（EileenWang）5月同意認罪，承認自己充當中國政府非法代理人。她被指控依照中國官員指示行事，其中包括協助散布對北京當局有利的文章。

曾任紐約州兩任州長高級幕僚的孫雯（Linda Sun）被指控向中國政府出賣其影響力。孫雯對多項指控均不認罪，包括未依法登記為外國政府代理人、與丈夫共謀洗錢，以及協助他人以簽證詐欺方式非法進入美國。

該案於去年12月進行審理，但因聯邦陪審團無法達成一致裁決，法官最後只能宣布這次的審判無效。

波肯的辯護律師柏南（Charles Burnham）在聲明中表示，波肯這次認罪，是為了對自己在「未先完成美國政府特定申報程序」的情況下，曾作為中國政府的代理人行事一事承擔責任。

柏南表示，波肯曾希望自己的工作能夠「促進和平關係，並推動中國宗教自由的事業」。

波肯是在今年2月從中國抵達華盛頓後遭逮捕。宣誓書指出，他當時與一名試圖在川普政府謀職的人士會面，除了向對方提供SIM卡外，還開價1萬美元（約新台幣31萬元），要求對方撰寫將呈送給中國國家主席習近平的報告。

根據宣誓書，波肯似乎將自己視為中國特工與可向北京提供機密資訊的「人力資源」之間的中間人。對此，波肯的律師並未立即回覆記者的置評請求。

波肯至少自2019年起就開始與中國特工合作，其中包括一名他認為效力於中國安全機構、化名「凱西」（Cathy）的人員。在2019年至2025年期間，波肯除了獲得多次赴美行程費用，還因向「凱西」提供報告而賺取10萬美元報酬。「凱西」並告知他，這些報告會呈送給習近平。

美國司法部表示，波肯還曾向一群來自武漢的人士販售報告。這群人希望獲取有關科技與美國司法部的情報，並要求波肯幫忙物色專家，以協助他們進行網路間諜活動。

共和黨 習近平 德州

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