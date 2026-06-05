睽違7年習近平將再度到訪北韓 上月底金正恩才發慰問電給習

中共總書記習近平將於8日到北韓兩天，這將是7年來北京領導人首度跨越鴨綠江到彼岸。而習近平與北韓領導人金正恩的互動相當頻繁，5月底山西礦難時，金正恩才向習近平致慰問電，兩人上次見面會談是去年金正恩乘火車到北京出席中共九三閱兵時。

在中共中聯部對外宣布習近平訪問的消息之際，韓聯社也引述朝中社報導指，應北韓領導人（朝鮮國務委員會委員長）金正恩的邀請，習近平將於8日至9日對北韓進行國事訪問。這將是習近平時隔約7年再次訪問朝鮮。習近平最近一次訪朝是在2019年6月20日至21日。

稍早中共政治局委員兼外事辦主任王毅已於今年4月9日致10日訪問平壤並與金正恩會晤，王毅當時稱，「面對變亂交織的國際形勢，中朝應在堅定捍衛各自主權、安全和發展利益的同時，進一步加強在重大國際和地區事務中的溝通協調，為維護廣大發展中國家共同利益，維護世界和平與發展作出應有貢獻」。再稍早，中共政治局常委李強去年10月乘機赴平壤出席朝鮮勞動黨80周年慶祝活動。

金正恩與習近平互動頻繁。今年2月23日習近平致電金正恩，祝賀他在朝鮮勞動黨第九次代表大會上被推舉為朝鮮勞動黨總書記。5月22日山西嚴重礦難後，24日金正恩向習近平致慰問電。電文稱，驚悉貴國山西省一煤礦發生瓦斯爆炸事故造成重大人員傷亡，我向總書記同志、中國黨、政府和人民以及遇難者家屬表示誠摯慰問。衷心希望在以總書記同志為核心的中國共產黨和中國政府的領導下，中國人民早日消除事故後果，遇難者家屬戰勝悲痛恢復穩定生活。

按照慣例，習近平訪問北韓之際，還將在北韓媒體發表署名文章。2019年6月20日習近平就曾在北韓《勞動新聞》等主要媒體發表題為《傳承中朝友誼，續寫時代新篇章》的署名文章。當時習近平指出，我們高興地看到，在金正恩委員長正確決策和有關各方共同努力下，半島和平對話的大勢已經形成，政治解決半島問題面臨著難得歷史機遇，得到國際社會普遍認同和期待。「中方願意和朝鮮同志攜手努力，共謀實現地區長治久安的大計」。

兩人上一次見面是在2025年9月4日晚間於北京人民大會堂會談、小範圍茶敘並宴請。當時，習近平指出，「中國黨和政府高度重視中朝傳統友好，願維護好、鞏固好、發展好中朝關係。無論國際形勢如何變化，這一立場都不會改變」。中共將一如既往支持北韓走符合本國國情的發展道路，不斷開創北韓社會主義事業新局面。願同北韓加強高層交往和戰略溝通，深化治黨治國經驗交流，加深相互了解和友誼。雙方要在國際和地區事務中加強戰略協作，維護共同利益。「在朝鮮半島問題上，中方始終秉持客觀公正立場，願繼續同朝方加強協調，盡力維護朝鮮半島的和平穩定」。

金正恩表示，「無論國際形勢如何變化，朝中之間的友好感情不會改變，不斷深化和發展朝中關係是朝方堅定意願」。北韓將繼續在台灣、涉藏、涉疆等「涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場，支持中國維護國家主權和領土完整」，感謝中共長期以來堅定不移支持北韓社會主義事業並給予寶貴支援和幫助。北韓讚賞中共在朝鮮半島問題上的「公正立場」，願在聯合國等多邊平台繼續加強協調，維護好雙方的共同和根本利益。

值得注意的是，北韓近年外交活動開始復甦，2024年6月俄國總統普亭到訪平壤，創下24年來首次；2025年有李強到訪。今年3月26日，白俄羅斯總統盧卡申科也首次訪問北韓。