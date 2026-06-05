衛星照曝解放軍全新核潛艇下水 「無帆罩」設計引人注目

外媒近日報導，衛星照顯示，近日中國江南造船廠疑下水一艘全新型號的攻擊型核潛艇，長度約120米，接近美國維吉尼亞級核潛艇。最引人注目的是它沒有傳統的指揮台圍殼，無帆罩設計有助水下減阻和降低噪音。由於此前外媒發現今年2月在葫蘆島也下水了疑似「095型」潛艦，若兩項消息皆屬實，顯示中國正在以其他國家無法比擬的速度建造先進潛艇，標誌著解放軍日益強大的潛艦部隊又向前邁進一大步。

據觀察者網報導，法國「海軍新聞」（Naval News）與美國「戰區」（TWZ）網站6月3日先後報導稱，5月31日和6月1日衛星圖顯示，江南造船廠下水了一艘全新型號的攻擊型核潛艇，主要特徵是流線型船首、X形舵和極小的指揮圍殼。帆罩是標準特徵，設計者看似想打造更流線及減阻性高的潛艦，因此去除帆罩。

「戰區」網站報導，該潛艇長度約120米、寬度10至11米，比中國現役最先進的093B型核攻擊潛艇（長約108-110米）更長，接近美國維吉尼亞級核潛艇（114.8米）。最引人注目的是它沒有傳統的指揮台圍殼，流線型巨艦配備未來感十足的「無指揮室圍殼」。這是繼2018年江南造船廠建造過一艘小型無圍殼技術演示潛艇後，再次出現類似布局的大型潛艇。

該艇尾部採用X形尾舵，這種構型於2024年才首次出現在中國潛艇上，有利於提高機動性和靜音性；可能還配備了泵噴推進器，以降低噪聲。分析人士認為，這艘潛艇可能與此前2月份下水的，被美國稱為095型下一代攻擊核潛艇有關。但葫蘆島傳統潛艇和這種激進設計的潛艇體量相似，部分人認為這艘無指揮圍殼的潛艇才是09V型潛艇。

「戰區」表示，目前該艇的正式代號和任務定位均未公開，但其無圍殼設計意味著傳感器桅杆、通氣管和潛望鏡等設備需另作布置。

無圍殼設計能顯著降低水下阻力，提高航速和機動性，同時減小聲學特徵，有利於快速前出應對遠距離威脅。不過，取消圍殼也會犧牲水面航行時的瞭望能力以及極地破冰能力，且需要為傳統安裝在圍殼內的設備尋找替代空間。

「戰區」推測，可能是一種高速靜音無人潛航器或新型有人潛艇的概念驗證。該艇的出現表明中國正在探索多種潛艇構型，為未來水下作戰力量提供技術儲備。

兩座船廠同時建造並下水兩艘潛艇將具有重要意義，此前有報導稱，當西方海軍想盡辦法同時打造超過一、兩艘潛艦之際，中國推出新艦速度卻愈來愈快，近5年已下水約15到20艘潛艦，其中至少包括八款新型潛艦。

「海軍新聞」評論稱，中國正在以其他國家無法比擬的速度建造潛艇。其最新設計的潛艇獨具特色且富有創新，摒棄了傳統的潛望鏡塔結構，標誌著這支日益強大且技術先進的潛艇部隊又向前邁進了一步。