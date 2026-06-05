美中科技戰 學者張弘遠：大陸有兩套系統準備未來跟世界對接

川習會已逾三周，國內學界討論仍然熱烈。學者張弘遠分析美中科技戰之下的大陸相關進展，他以電壓比喻，即同時也有110和220伏特，隨時準備當全球生產週期或者是經濟或者政治和解之後，看哪一塊可以跟世界再對接上。

政治大學東亞所4日舉辦「2026川習會後的中美關係與對台影響」座談會，致理科技大學國際貿易系教授張弘遠說，中美對話之後，原來劍拔弩張的氣氛稍微收斂，雖然後來的美國財政部長貝森特還是有很多激進的發言，但高層直接管道的打通，有助於兩邊對立情勢的化解。這就是元首外交的力量，它會改變了很多原來未曾想像的政策空間

他分析2018年來的中美貿易戰，指出一開始是以貿易平衡為主的平衡稅，現在是2026年了，這8年時間中美貿易並沒有平衡，且貿易赤字持續加劇，第二是拜登上台後，「小院高牆」欲限制中國大陸的科技發展，這件事情「好像有成功，但又好像沒有致命性的勝利」，似乎雙邊採取了不同的系統，所以科技戰並沒有達到目的。加上這3至5年有源源不斷有高科技人才回流大陸，「多多少少也說明他們對未來的判斷」，即「中國大陸恐怕也能夠有撐起半邊天的可能性」。

第三個是WTO的時代多邊貿易體系、全球化快速發展所享受的貿易的和平紅利，在川普破壞了這樣一連串作為之後，拜登嘗試用印太框架修補多邊體制的作為。到2026年的當今，有誰還在認為多邊貿易體制的布雷頓森林體系或是全球化的紅利還能持續？「我告訴我的學生大概不太可能了，全球化這種紅利已經結束了」。

針對以AI主權為主的科技競爭，他提到在川習會之後，大陸不斷展現出在硬體或軟體的運用層次，特別是最近華為提出的「韜定律」，此外，輝達的黃仁勳也提出了未來的新願景，張弘遠形容「以後桌上型電腦又要重新恢復了」，AI晶片結合GPU和CPU的模型，將會主導下一波的資訊產業。

其後他也表示，現在中國大陸面臨科技戰的過程所形成的科技產業布局可稱為「新三線建設」。而就AI，中國大陸已經走出了自己的一套發展架構和思維模式，現在中國大陸的思維是也許在硬體上沒有辦法，但是可以在軟體和資訊的連接上強化它的頻率，使效率能提升，所以找到一條新的方式。「我覺得他們已經度過了一開始的茫然期，或者是方向的擬定期」。

他提到，大陸過去的傳統製造業、先進製造業，或者南北或者是東西，或者是新三線、老三線，種種因素疊加在一起，它有兩套模式，中國大陸現在也是兩套模式。他以電壓比喻，即同時也有110和220伏特，隨時準備當全球生產週期或者是經濟或者政治和解之後，看哪一塊可以跟世界再對接上。

他分析未來10年台灣所面臨的問題，除了駁斥把台灣類比為「荷蘭病」，也提到中美兩強競爭和對抗，我們（台灣）的壓力點遠高於其他的地方，從原來的結構可以左右逢源，變成左右為難。台灣當前的政經國策，其實在尋求短期的均衡。台灣全盤科技化的結果，不單只是自己所做的政策決策，更像是亞洲區域經貿再分工所產生的結果，台積電要去亞利桑那、去熊本，是在整體經貿環境的推拿及揉捏之下，半推半就做了這個決策，而不是在自由意志，這是儘量不使這個平衡翻掉。

他示警，如果不做動態平衡，沒有看清國際現勢，不了解自身處境，找不到周圍的資源和脈絡，很容易被動態平衡給拋棄掉，最後成為餐桌上的「菜餚」。

亞太基金會副執行長唐開太則詳細分析美國對台政策的變化歷史，強調「六項保證」原來是美國國務院口述給我們以前的外交部政務次長錢復抄下來的。2019年的時候是川普總統要求國務院把他從保險箱裡拿出來，是一個書面的文件，「所以既然是從川普拿出來的，我就不覺得就是說他自己會刻意再違反」。

至於川普會不會幫助台灣防衛，他引述川普的說法「我不會說，只有一個人知道，那就是我」。他也秀出一張圖像框架，提到美國對台灣的安全承諾是台灣是one of the friends、not allies，涉及台灣的會從保台論、棄台論到賣台論這三種，「但是你把這三個東西都放到美國的台灣安全政策體系裡面去看，會發現美國的太洋安全體系，有一個非常consistent的東西」。但不排除川普他有一些想法，「但這些想法我認為是不太可能在一天兩天就產生政策效果」，而這是典範轉移的變遷的一個時代，而在我們未來可見的未來，它也還會持續的發生。