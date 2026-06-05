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長崎原爆館將日本被投原子彈原因…表述為日本在中國推進了「侵略」

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
長崎原子彈爆炸資料館。 （共同社）
長崎原子彈爆炸資料館。 （共同社）

日本共同社報導，力爭在2026年度內完成更新的長崎原子彈爆炸資料館的展板，長崎市4日公佈了草案，其中用於解說投下原子彈原委的展板文案將把日軍的行為表述為「侵略」。

報導稱，當天召開的資料館的營運審議會上，該市向委員們出示了草案。市民團體等先前要求把加害行為表述為「侵略」。該市計劃在8月底前敲定內容。

草案寫道，日軍關東軍在「滿洲事變」（中國稱九·一八事變）之後，在中國「推進了侵略」。該市負責人說明稱，參考了日本初、高中歷史教科書的記述以及「村山談話」等政府見解。

該報導中並未提及原來的表述是什麼，但草案將使用的「侵略」字眼，在如今的日本社會十分罕見。日本的歷史教科書審定標準受到日本政府政治立場與右翼勢力影響，通常會將「侵略」改為「進出」等較中性的詞彙。部分教科書會將當年日軍「全面侵略中國」改為「全面進攻」。

至於長崎市負責人說亦參考了村前首相村山富市的談話，「村山談話」則明確表明：日本殖民統治和「侵略」給許多國家，特別是亞洲各國人民帶來了巨大的損害和痛苦。

報導稱，審議會的一名委員表示，「從中立性和客觀性考慮，『侵略』這一表述並不合適。」

此外，草案就日軍製造的南京事件相關展板維持先前方案，即文案不再使用原來的「大屠殺」，改為「殺害眾多平民和俘虜的南京事件」。

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