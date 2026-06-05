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兩岸交流 雙城論壇小貓熊今來台

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱楊正海／台北報導
雙城論壇的動物園動物交換交流進一步落實，上海動物園兩隻小貓熊今天搭機出發前往台北動物園定居。圖／聯合報系資料照片
雙城論壇的動物園動物交換交流進一步落實，上海動物園兩隻小貓熊今天搭機出發前往台北動物園定居。圖／聯合報系資料照片

雙城論壇前年簽訂合作備忘錄，北市動物園以黑腳企鵝和上海動物園交換兩隻小貓熊，歷經雙邊努力，今天兩隻小貓熊將移交給北市動物園，副市長林奕華表示，原定要送出物種是黑腳企鵝，但因上海動物園繁殖狀況良好數量已多，根據上海方需求調整為白手長臂猿。

北市動物園上次與陸方交換動物已是二○一四年，同樣也是小貓熊，是由福州來台的「歡歡」、「美可」、「ㄚㄚ」，再上一次就已經是二○○八年來台大貓熊「團團」、「圓圓」，直至二○二三年八月蔣萬安在雙城論壇中與上海市長龔正會面，主動希望引進上海動物園的小貓熊，並在二○二四年十二月正式簽署備忘錄。

議員柳采葳昨質詢指出，雙城論壇曾被民進黨北市參選人沈伯洋說無效益，小貓熊是否為成果？市長蔣萬安指出，這是很具體成果，他第一年去就有談到讓物種可以繼續繁育，所以就選定小貓熊，因為北市動物園評估，需要引進小貓熊，讓基因多樣性。

蔣萬安說，這周末二隻小貓熊就會抵達台灣，但還必須接受一個月的檢疫，對於北市各項物種的交流以及後續的繁衍，具有非常重大的意義。

林奕華指出，原定要送至上海動物園黑腳企鵝因上海方繁殖狀況良好，經協調後改成白手長臂猿，已獲中央核准，但交換細節仍待確認。今天上海的記者會由北市教育局副局長及動物園代表出席，結束後由上海方陪同小貓熊搭飛機抵台，隨後由北市動物園接手，雙方已經很久沒有交換動物，行政流程較為反覆且耗時，時間上也會拖比較久。

據了解，送到北市動物園的小貓熊，公的二○二三年生、母的二○二四年生，約今天晚間十一點抵台，到台北後須要先適應環境才能亮相。

雙城論壇 蔣萬安 上海

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