六四37周年 國台辦：大陸選擇的社會制度值得台灣同胞尊重

大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日晚間表示，大陸充分尊重台灣同胞的社會制度和生活方式，大陸同胞的選擇和追求也同樣值得台灣同胞尊重。她批評稱，賴清德總統和民進黨當局接連發表詆毀大陸社會制度的言論如「桀犬吠堯，只會貽笑大方」。

國台辦4日晚間以發言人朱鳳蓮名義，針對「賴清德及民進黨當局接連發表詆毀大陸社會制度的言論」發布答記者問，但並未確切提及所謂「詆毀言論」的內容。

朱鳳蓮說，「祖國大陸」堅持走中國特色社會主義發展道路，是歷史的結論、人民的選擇。在中國共產黨的堅強領導下，在全國各族人民的共同努力下，中國特色社會主義事業取得舉世矚目的輝煌成就。她批評稱，賴清德及民進黨當局桀犬吠堯，只會貽笑大方。

朱鳳蓮又抨擊指，賴清德及民進黨當局在島內（台灣）大搞「綠色恐怖」，打壓迫害異己，製造「寒蟬效應」，禁錮台灣民眾行動和言論自由，誣蔑抹黑大陸，妄圖混淆視聽、誤導輿論，令人不齒，越來越多台灣同胞早已看穿其「假民主、真獨裁」的本性，以各種方式表達不滿和譴責。

「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」。朱鳳蓮強調，大陸充分尊重台灣同胞的社會制度和生活方式，大陸同胞的選擇和追求也同樣值得台灣同胞尊重。兩岸同胞要不斷增進理解認同，促進心靈契合，共創祖國統一和民族復興的美好未來。

今天是「六四」天安門事件37周年，賴清德總統稍早在社群發文說，當年被射殺與輾壓的，不僅是參與民主運動者的生命與青春，更是中國一整個世代，對自由民主追求的渴望與實踐。他呼籲北京正視六四事件、承認真相、撫慰傷痛，開啟和解與對話。

陸委會副主委梁文傑今天下午也在例行記者會上，呼籲北京當局要正視六四真相。梁並指，對岸經常說「制度不同不是統一的障礙」，不過兩岸最根本問題正是民主與專制的水火不容。希望北京尊重台灣人民對民主自由體制的堅持。