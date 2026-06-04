快訊

才出道6天！「宇宙啦啦隊」女團成員被爆捲不倫師生戀 宣布暫時退團

聽新聞
0:00 / 0:00

六四37周年 國台辦：大陸選擇的社會制度值得台灣同胞尊重

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日晚間表示，大陸充分尊重台灣同胞的社會制度和生活方式，大陸同胞的選擇和追求也同樣值得台灣同胞尊重。圖為資料照。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日晚間表示，大陸充分尊重台灣同胞的社會制度和生活方式，大陸同胞的選擇和追求也同樣值得台灣同胞尊重。圖為資料照。記者陳宥菘／攝影

大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日晚間表示，大陸充分尊重台灣同胞的社會制度和生活方式，大陸同胞的選擇和追求也同樣值得台灣同胞尊重。她批評稱，賴清德總統和民進黨當局接連發表詆毀大陸社會制度的言論如「桀犬吠堯，只會貽笑大方」。

國台辦4日晚間以發言人朱鳳蓮名義，針對「賴清德及民進黨當局接連發表詆毀大陸社會制度的言論」發布答記者問，但並未確切提及所謂「詆毀言論」的內容。

朱鳳蓮說，「祖國大陸」堅持走中國特色社會主義發展道路，是歷史的結論、人民的選擇。在中國共產黨的堅強領導下，在全國各族人民的共同努力下，中國特色社會主義事業取得舉世矚目的輝煌成就。她批評稱，賴清德及民進黨當局桀犬吠堯，只會貽笑大方。

朱鳳蓮又抨擊指，賴清德及民進黨當局在島內（台灣）大搞「綠色恐怖」，打壓迫害異己，製造「寒蟬效應」，禁錮台灣民眾行動和言論自由，誣蔑抹黑大陸，妄圖混淆視聽、誤導輿論，令人不齒，越來越多台灣同胞早已看穿其「假民主、真獨裁」的本性，以各種方式表達不滿和譴責。

「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」。朱鳳蓮強調，大陸充分尊重台灣同胞的社會制度和生活方式，大陸同胞的選擇和追求也同樣值得台灣同胞尊重。兩岸同胞要不斷增進理解認同，促進心靈契合，共創祖國統一和民族復興的美好未來。

今天是「六四」天安門事件37周年，賴清德總統稍早在社群發文說，當年被射殺與輾壓的，不僅是參與民主運動者的生命與青春，更是中國一整個世代，對自由民主追求的渴望與實踐。他呼籲北京正視六四事件、承認真相、撫慰傷痛，開啟和解與對話。

陸委會副主委梁文傑今天下午也在例行記者會上，呼籲北京當局要正視六四真相。梁並指，對岸經常說「制度不同不是統一的障礙」，不過兩岸最根本問題正是民主與專制的水火不容。希望北京尊重台灣人民對民主自由體制的堅持。

國台辦 朱鳳蓮

延伸閱讀

六四37周年 梁文傑：兩岸民主與專制水火不容

北京六四事件37周年 賴總統：真正偉大國家應容納不同聲音

六四37周年前夕 陸委會籲北京早日啟動政治體制改革

六四37周年 卓榮泰：守護民主自由人權It's our duty

相關新聞

互揭老底！與妻離婚爭上億家產 陸副廳級官員「財產來源不明」被查

一名69歲的上海國企副廳級幹部，與曾是公職人員的妻子因離婚分割9,870萬元（人民幣，單位下同，約合新台幣4億5,797萬元）財產對簿公堂。雙方在離婚官司審理過程中互揭老底，結果牽出更多來路不明鉅額資產，被法院以涉嫌犯罪為由，移送公安和紀檢監察。

再次籲北京正視六四真相 梁文傑：民主與專制水火不容

今天是六四事件37周年。陸委會副主委兼發言人梁文傑4日表示，他呼籲北京當局正視六四真相，並指兩岸最根本的問題，就是「民主與專制水火不容」。

六四37周年晚會 陸委會副主委：中共政權對全球民主是巨大威脅

六四37周年晚會4日晚間在中正紀念堂舉行，陸委會副主委沈有忠說，中共政權不僅是一個不文明的政權，對於整個印太區域乃至於於全球的民主，都是一個非常巨大的威脅。他警告，「台灣一旦接受了他們所謂的和平統一，下一次晚會要紀念的恐怕就是台灣準備失去的自由與民主」。

張五岳：台海風險大致可控 但北京若有「這些動作」值得注意

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今（4）日表示，外界常以共機是否越過台海中線判斷台海風險，但若只看這項指標，容易「越看越緊張」。他指出，更值得注意的是北京是否進一步採取登船臨檢、隔離或長時間封控等動作；若走到這一步，才代表進入戰爭前準備或準戰爭狀態。他也認為，短期內兩岸關係「挑戰大於機遇」，但台海風險大致可控。

國台辦稱兩岸同屬一中是現狀 梁文傑：互不隸屬才是現狀

川習會後，本報最新民調顯示，在統獨議題上，台灣民眾主張「永遠維持現狀」者首度突破6成，達到63%。針對國台辦稱「大陸和台灣同屬一個中國，這是台灣問題的真正現狀」，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（4）日表示，無論是陸委會或聯合報民調，都可看出「兩岸互不隸屬」才是當前現狀，台灣民眾也支持維持這樣的現狀。

六四事件37周年…香港警方高度戒備 敏感地點加派警力

今天是六四事件37周年，香港沒有相關的民間活動，早年舉辦紀念燭光晚會的維多利亞公園，有同鄉會連續第四年舉辦嘉年華活動，香港警方敏感地點加派警力，巡邏警員都穿上戰術背心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。